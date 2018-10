Kvůli nádoru málem přišel o nohu. Chlapec dostal protézu, která roste s ním

Dítě chodí do čtvrté třídy. Když ho začátkem června rozbolelo pravé koleno, rodina to nejdřív řešila mastičkami. „Mazal jsem si to i na škole v přírodě. Ale pořád to nepřestávalo,“ vypráví Samuel. Po několika týdnech začal Samuel kulhat, a tehdy rodina navštívila lékaře v Brandýse nad Labem.

„Ošetřující lékař zpozoroval při rentgenu nepravidelnost na kosti, týž den proto pacienta odeslal do Bulovky,“ popsal lékař Jan Lesenský z ortopedické kliniky nemocnice Na Bulovce, který zákrok provedl.



Lékaři Samuelovu bolest v koleni diagnostikovali jako osteosarkom - velmi vzácný zhoubný nádor kosti. Ten postihuje přibližně pět lidí z milionu, většinou pacienty mezi 10 a 18 lety. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti kolene.



„Nikoho z rodičů nenapadne, že devítiletý kluk nemá natažený vaz nebo modřinu, ale že má nádor,“ vysvětlila Samuelova matka. „Bohužel se často říká, že dítě roste. Že když ho něco bolí, tak je to tím, že roste. Kdyby ho bolely obě nohy, tak to bych připisovala růstu, ale když ho bolí jedna noha, tak je to podezřelé,“ doplnila.

Po biopsii a určení diagnózy pak Samuel podstoupil více než dvouměsíční předoperační chemoterapii. Před necelým měsícem pak lékaři Samuelovi implantovali první neinvazivní rostoucí endoprotézu kolenního kloubu v Česku.

Implantát za milion korun

Jelikož Samuelův nádor prorostl do části kosti, která navazuje na kolenní kloub, lékaři museli vyříznout celou kolenní část stehenní kosti. „Není technicky možné nahradit jednu zbývající kost, musí se nahradit mechanika celého kolenního kloubu, i ta protilehlá strana kloubu,“ popsal Lesenský.

Jelikož Samuel ještě poroste, lékaři čelili dilematu. Měli několik alternativ, jak kolenní kloub nahradit. Jedním z nich byla klasická tumorózní náhrada - ta by však znemožnila růst nohy a chlapec by měl v dospělosti nohy výrazně rozdílně dlouhé. Dřívější rostoucí endoprotézy měly naopak tu nevýhodu, že pro jejich prodloužení byla často potřeba operace a vyjmutí náhrady. „Pacienti prochází chemoterapií a je tam obrovské riziko zanesení infekce,“ nastínil Lesenský.



„Námi implantovaná rostoucí endoprotéza je výjimečná zejména neinvazivní metodou prodlužování pomocí elektromagnetické indukce, a to až o pět centimetrů,“ uvedl primář ortopedické kliniky Radovan Kubeš. Endoprotéza má v sobě uložený elektromotorek. „Ten vytlačuje nahoru vnitřní píst, aby bylo docíleno růstu,“ vysvětlil Lesenský. „Nahoře je necementovaný dřík. Má porózní strukturu, která kosti umožňuje růst přímo ze dříku, což docílí úplné splynutí kosti a endoprotézy,“ doplnil Lesenský.

Pod kůží má proto Samuel voperované čidlo. Elektromagnetickou indukcí se pak pohání motorek uvnitř protézy - to se dělá přes kůži a libovolně často.



„Celkový délkový zisk tedy bude dostačující po celý zbytek růstu pacienta, bez nutnosti dalšího operačního zásahu,“ uvedl Kubeš. Implantát podle lékařů stál přes milion korun.



Těšíme se na další výlety

Samuel už má za sebou první pooperační kontrolu, na které mu lékaři endoprotézu poprvé prodloužili. V současnosti chlapec podstupuje pooperační chemoterapii, která by měla skončit v lednu 2019. Pak by se měl vrátit do normálního života. Ortézu bude nosit ještě dva měsíce. Bolesti podle matky nemá.



„Máme rádi hory, chození, trochu i lezení. Už jsme pár kopečků zdolali, tak doufám, že s tou protézou budeme zdolávat čím dál vyšší a vyšší,“ popsala plány Samuelova matka.



Chlapec má totiž velkou šanci na úplné uzdravení. V jeho prospěch hrálo podle Lesenského hned několik faktorů - především žádné z vyšetření neukázalo na přítomnost metastáz. Větší šanci na vyléčení mají také mladí pacienti. „Samuel se nachází na dolním spektru osteosarkomu,“ komentoval Lesenský. Podle něj je také výhodné to, že se nádor nachází na končetině.



Ještě před třiceti lety se však drtivou většinu pacientů s osteosarkomem nedařilo zachránit. „V dnešní době moderní medicína nabízí šanci na uzdravení přibližně 70 procentům nemocných,“ řekl Lesenský.