Investuje se do alejí u silnic. Stromy se přitom v posledních letech kácely

Statistiky nehod Při nehodách v roce 2007 zemřelo po nárazu do stromu 199 lidí, nehod bylo celkem 4 830. O deset let později, v roce 2017, zemřelo po nárazu do stromu 75 lidí, nehod bylo 2 747. Za poslední desetiletý klesl i počet těžkých zranění. Snížení počtu nehod přičítá policie bezpečnějšímu okolí silnic i modernějšímu vozovému parku.

Stromy jsou nejnebezpečnější na vnějším oblouku zatáčky nebo tam, kde lemují silnici v zatáčce za horizontem. Zdroj: Policie ČR