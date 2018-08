Na silnicích umírá o třetinu více chodců než loni, ukazují statistiky

Z policejních statistik za první polovinu letošního roku vyplývá, že oproti minulému roku měli řidiči na silnicích více nehod. Narostlo také procento mrtvých a zraněných lidí - těžké zranění utrpělo přes tisíc lidí, lehce raněných bylo přes 14 tisíc. O sedm procent se pak zvýšil počet obětí dopravních nehod, které si vyžádaly 19 obětí.

Během prvních sedmi měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích celkem 139 cestujících v osobních automobilech. Z toho bylo 103 řidičů a 36 spolujezdců, 65 chodců a 49 motocyklistů. Dále pak zahynulo 20 cyklistů, 12 cestujících v nákladních automobilech a dva lidé v autobusech.



Čtrnáct mrtvých dětí

Čísla však nemusejí být konečná. Ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák uvedl, že počty mrtvých se ještě mohou zvýšit. „Někteří lidé mají těžká zranění, kterým v nemocnici bohužel podlehnou,“ konstatoval Polák.

Dětí na silnicích zemřelo nejvíce za posledních 10 let. „Velmi znepokojivým zjištěním je, že do konce července přišlo při nehodách 14 dětí. To je o devět více než loni a navíc nejvíce od roku 2007, přičemž v roce 2008 zemřelo rovněž 14 našich nejmenších,“ řekl Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pět dětí zahynulo v průběhu prvního prázdninového měsíce.



Čtyři děti zemřely na Olomoucku. Následují Praha a Plzeňsko se dvěma mrtvými a kraje Středočeský, Ústecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Karlovarský a Vysočina mají shodně po jedné dětské obětí.



Markantně narostl počet usmrcených chodců a to o 30 procent. První příčka patří Praze s 19 oběťmi, s velkým odstupem následují kraje Moravskoslezský s devíti oběťmi, Jihomoravský s osmi, Ústecký po šesti a dále pak kraje Olomoucký a Středočeský – shodně po pěti mrtvých. Smutný peloton uzavírají kraje Karlovarský a Královéhradecký po třech obětech, Pardubicko, Zlínsko a Vysočina po dvou usmrcených a Plzeňsko s jednou obětí. Na Liberecku naopak doposud žádný chodec nezahynul.

Alkohol za volantem

„Pokračuje i smutný trend ujíždění od nehod. Do konce července bylo takových případů 10 110, tedy o 244 více než před rokem. O život při těchto smutných incidentech přišlo 8 lidí. Loni za stejnou dobu nikdo. Počet mrtvých je již o jednu oběť vyšší než za celý loňský rok,“ uvádí Budský.



Alkohol policisté zjistili u 2 591 viníků dopravních nehod, což bylo o 204 případů více než loni. Při těchto nehodách zemřelo celkově 16 lidí. Ve 14 případech byla hladina alkoholu vyšší než promile. Alkohol ve spojení s drogami se zjistil u dalších 28 nehod, o život přišel jeden člověk. Samotné drogy pak asistovaly u 141 nehod, které se však naštěstí obešly bez mrtvých.



Zvýšil se i počet obětí z řad seniorů. O život přišlo při dopravních nehodách celkem 71 lidí s věkem vyšším než je 65 let.

Počet mrtvých je oproti loňsku vyšší v 6 krajích

V šesti krajích se počet obětí nehod zvýšil, v sedmi snížil, na Královéhradecku zůstala bilance stejná. Nejvíce lidí zemřelo na silnicích Středočeského kraje a to 55 lidí. Celkem 28 mrtvých si vyžádaly nehody v Moravskoslezském kraji. Dalších 24 lidí zahynulo v Jihomoravském kraji, zde však došlo k významnému poklesu o 8 obětí.



Naopak v Praze se počet mrtvých dramaticky zvýšil, a to z 9 na 23, čili o více než 150 procent. Dalších 22 lidí zahynulo na Plzeňsku, Jihočeském kraji zemřelo 21 lidí. Na Olomoucku přišlo o život 20 lidí. Naopak nejméně lidí přišlo letos o život na Liberecku, celkově 9, Na Karlovarsku a Královéhradecku shodně zemřelo 12 obětí. Na Zlínsku zemřelo 13 lidí, na Vysočině 14, na Pardubicku 16 a na Ústecku 18.