O prázdninách zemřelo na silnicích o 18 lidí víc než loni. I kvůli horku

O život tak letos přišlo o osmnáct lidí více než loni. „To je poměrně vysoké číslo, na kterém se podepsalo zejména letošní velmi teplé počasí, ostré slunce a únava,“ řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Mírně pak ubylo těžce zraněných a naopak přibylo lehce zraněných. Lerch však připomněl, že od roku 1990 jde o druhý nejnižší počet obětí. Nejméně lidí totiž na českých silnicích zemřelo právě o loňských prázdninách.

„Trend posledních let je tak i přes letošní výsledky z hlediska usmrcených a těžce zraněných spíše pozitivní. Naopak nám dlouhodobě roste počet nehod, což se netýká jen letních prázdnin, ale celého kalendářního roku. Nárůst je pozvolný a je ovlivněn vyšším počtem vozidel na našich silnicích a větší intenzitou silničního provozu,“ popsal Lerch.



Na přední příčce příčin dopravních nehod letos opět vévodilo nevěnování se řízení. „Je to fenoménem na našich silnicích, a to nejen o prázdninách. Počet nehod, ve kterých sehrála svou roli nepozornost řidičů, se neustále zvyšuje,“ řekl Lerch. V létě podle něj navíc na řidiče působí výrazně teplejší počasí a ostré slunce a z nich pramenící únava.

Policisté letos například šetřili hned několik velmi závažných nehod, během nichž řidič přejel na běžné komunikaci do protisměru, případně nedal přednost v jízdě. Zpravidla se přitom jednalo o přehledné a rovné úseky. Často šlo navíc o situace, kdy se posádka vozu vracela z dovolené či dlouhé cesty ze zaměstnání. Naopak letos ubylo nehod zaviněných nepřizpůsobením rychlosti stavu a povaze vozovky.

Tři nejtragičtější dny jsou stejné jako loni

Zajímavé je i to, že tři nejtragičtější letošní dny, tedy 16. červenec a 11. a 18. srpen, byly nejtragičtějšími dny i v loňském roce. Letos během nich zemřelo dvakrát sedm a jednou šest lidí, loni pokaždé šest pasažérů.

Také motorkáři znovu potvrdili, že jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky provozu. Meziročně jich zemřelo o deset více, což je zdaleka nejvyšší nárůst ze všech skupin. „Je to alarmující,“ říká Lerch.

Pokud jde o nehody velkých motocyklů, byl viníkem nehody sám motocyklista v 57,5 procentech případů. U řidičů skútrů už to však bylo 65,15 procenta a policisté proto apelují na motorkáře, aby svůj stroj bezpečně ovládli a naučili se reagovat v rizikových situacích ještě před tím, než se strojem vyrazí na silnice.

Nejčastější příčinou motorkářských nehod bývá nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu a nevěnování se řízení vozidla.

„Zaznamenali jsme několik dopravních nehod, kdy řidič motocyklu nereagoval na situaci v silničním provozu a narazil do vozidla ať už pomalu jedoucího nebo stojícího. Taková dopravní nehoda má pro motorkáře velmi závažné následky,“ dodává Lerch.

O prázdninách zahynulo i více spolujezdců, celkem 24. To je podle Lercha způsobené zejména tím, že v tomto období autem častěji cestují celé rodiny. K létu patří také alkohol, v Česku nicméně dlouhodobě ubývá nehod pod jeho vlivem. Oproti loňskému červenci a srpnu letos opilí řidiči způsobili o dvacet nehod méně. Přibylo naopak nehod pod vlivem drog, meziročně o čtyři.

Tři nejtragičtější nehody letošních prázdnin

1. 16. červenec 2018

V pondělí 16. července nedal řidič Škody Felicia při odbočování vlevo na křižovatce přednost protijedoucímu nákladnímu autu s návěsem a střetl se s ním. Při nehodě zemřeli všichni čtyři pasažéři osobního auta. K nehodě došlo na silnici I/46 u obce Bělkovice v Olomouckém kraji.

„K takovým dopravním nehodám dochází právě v průběhu léta. Snažíme se upozorňovat, že ostré slunce a teplé počasí řidiče výrazně ovlivňuje. Tím spíše takového řidiče, který trpí nějakou chorobou, nebo je ve vyšším věku, což byl právě tento případ,“ říká Lerch. Obecně se dá podle něj říct, že počet seniorů na našich silnicích vzrůstá.



2. 21. červenec 2018

V sobotu 21. července nevěnovala náležitou pozornost řízení řidička osobního vozidla Renault na přímém přehledném úseku. Vjela do protisměrné části vozovky, kde se čelně střetla s protijedoucím citroenem. V jejím autě zemřel spolujezdec na předním sedadle, v protijedoucím vozidle zemřeli spolujezdci na předním a zadním sedadle.



„Opět se dá říci, že to bylo na přímém přehledném úseku. Takových dopravních nehod jsme letos zaznamenali několik. Jsou to velmi často střety s nákladním vozidlem. To je to, co způsobuje, že statistika dopravních nehod právě v letních měsících má negativní trend,“ dodal Lerch. Nehoda se stala na silnici I/24 u obce Třeboň v Jihočeském kraji.

3. 18. srpen 2018

V sobotu 18. srpna přejel řidič nákladního Mercedesu v mírné pravotočivé zatáčce s vozidlem do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autem Škoda Fabia. Řidič Mercedesu zemřel, stejně jako řidič Fabie a oba spolujezdci na zadních sedadlech. Nehoda se stala u obce Vodňany v Jihočeském kraji.



„Jednalo se bohužel o posádku vozidla, která se vracela z dovolené. Bylo to v nočních hodinách na přehledném úseku v mírné zatáčce. Vzhledem k času se můžeme domnívat, že za přejetím do protisměru stála únava,“ řekl Lerch.