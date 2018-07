Na Domažlicku se srazil vlak s autem, nehodu nepřežil malý chlapec

„Chlapec zemřel ve středu ve večerních hodinách,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že byla nařízena soudní pitva. Nehodu šetří domažličtí kriminalisté a evidují ji jako usmrcení z nedbalosti.

„Ve středu kolem 18. hodiny jela 25letá řidička s vozidlem značky Ford Fusion po silnici třetí třídy ve směru od obce Krchleby. V obci Staňkov na Domažlicku v ulici Rašínova vjela na nechráněný železniční přejezd číslo P 619, kde se střetla s vlakovou soupravou přijíždějící od Plzně,“ uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Fialová.

„Na místě události byla poskytována pomoc celkem čtyřem lidem. Jednalo se o dvě ženy a dvě osoby mladší 18 let. Jejich zranění hodnotíme jako velice vážná,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí krajských záchranářů Martin Brejcha. Vrtulník a sanitky odvezly zraněné do nemocnic.



Podle webu Českých drah se na přejezdu srazil s autem Západní expres, který jel z Prahy do Mnichova. Dopravce zavedl náhradní autobusovou dopravu.

Lidem, kteří cestovali v expresu, pomohli hasiči přestoupit do autobusů. Převezly je do Blížejova, odkud dále pokračovali v jízdě osobním vlakem do Domažlic, kde přestoupili na expres.

Nehoda se stala kolem 18:00 v Rašínově ulici. Auto se srazilo s vlakem na přejezdu, který není opatřen závorami, ale pouze světelnou signalizací, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.