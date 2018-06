„Zaklíněný muž utrpěl vážná zranění, lékař musel konstatovat smrt,“ řekla Effenbergerová. Řidič kamionu podle ní vyvázl bez zranění.

Policie dopravu odklání na 28. kilometru na Bavoryni, zpět na dálnici se mohou řidiči vrátit na 22. kilometru u sjezdu Beroun-západ. Policie nechce odhadovat, jak dlouho zůstane dálnice uzavřená. Podle systému dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic by to mělo být zhruba do 19:30.