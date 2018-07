Při nehodě u Pasohlávek zemřela žena, zranilo se devět lidí včetně dětí

Nehoda se stala před čtvrtou hodinou ranní. Podle hasičů se auta srazila čelně. „Bylo to kousek za semaforem za zúžením, které je přímo na hrázi vodní nádrže Nové Mlýny,“ uvedl Příkaský. Přes Nové Mlýny je částečně uzavřený most kvůli opravám a provoz je na místě omezený. Srážka se stala za zúžením ve směru na Mikulov.

Místem se nedalo skoro tři hodiny projet. Objízdná trasa vedla přes Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Pasohlávky. Okolo půl sedmé však podle Příkaského mohly místem pomalu začít projíždět kamiony, které zůstaly uvězněné za nehodou. Policie prostor uvolnila pro kyvadlový provoz.

Silnice I/52 začíná u Pohořelic, kde končí dálnice D52. Komunikace první třídy dále pokračuje přes novomlýnské nádrže přes Mikulov až do Rakouska a na Vídeň. Přes vodu vede most, je ve špatném stavu, nyní se rekonstruuje. Proto je tam od poloviny května průjezdný jen jeden pruh, kterým se jezdí kyvadlově. V běžných dnech tam bývají kolony. Opatření by mělo platit asi rok, kdy budou silničáři most opravovat.