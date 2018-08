Obce mají kvůli suchu vodu jen díky cisternám, ve vodojemech chybí

Letos sucho sužuje obyvatele Křivoklátu více než kdy jindy. Vody ve vodojemu je málo a už od začátku jara jsou místní lidé závislí na dodávce vody. „Dvakrát denně od Velikonoc dovážíme cisternu s vodou, někdy dokonce musíme přidat na výpomoc ještě další cisternu,“ popsal situaci v Křivoklátu starosta Milan Naď.



Středočeská obec je jednou z mnoha, které trápí nedostatečné zdroje vody ve vodojemech. Přesnou statistiku těchto obcí ministerstva životního prostředí ani zemědělství neevidují. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jich však mohou být stovky. „Moc se o tom nemluví, ale pravda je, že mnoha obcím už dnes vozí vodu cisterny do obecních vodojemů. V některých obcích se už dokonce pouští voda jen několik hodin denně,“ upozornil nedávno Brabec pro MF DNES.

Nedostatek vody mají hlavně malé obce, jejichž vodojemy mají nižší kapacitu. Jejich lokální zdroje v těchto horkých dnech vysychají, čímž dochází k poklesu vody ve vodojemu.

Skoro dvakrát dražší voda

Do stavu, aby pouštěli vodu jen v omezenou dobu, to v Křivoklátu sice zatím nedošlo, ale místní to pociťují především na svých peněženkách. Ještě před dvěma lety u nich stál metr krychlový vody 25 korun, dnes za stejný objem vody platí o 20 korun více.

„Každý den musí jeden náš zaměstnanec skočit do tatry a dovézt 24 kubíků pitné vody z blízkých Lišan. Tam naštěstí mají ještě vody dost. My samozřejmě musíme náklady na řidiče, tatru i vodu zaplatit,“ říká Naď.

Výrazně zdražit vodu chtěli kvůli stejnému problému i v jihomoravském Katově. Normálně místní platí okolo 20 korun, kdo by překročil spotřebu 15 kubíků vody za půl roku, platil by za každý další kubík 85 korun. Nakonec k tomuto opatření nepřistoupili a zdražili vodu všem o tři koruny.

Lidé nesmí zalévat zahrady a napouštět bazény

K tomu zde stejně jako loni platí přísný zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu. „Loni byli občané pořád na telefonu, volali a stěžovali si, že se nemůžou ve třicetistupňovém teple ani vykoupat. Někteří z nových rodinných domů, kteří nemají své studně, si nemohli ani pořádně uvařit. Letos si už nikdo moc nestěžuje, místní se naučili šetřit,“ říká katovský místostarosta Richard Urbánek.

Zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a umývání aut je nejčastějším řešením, ke kterému se obce závislé na dovážce vod cisternami uchylují. Na webových stránkách vodárenských společností po celém Česku se objevují upozornění pro vybrané obce, aby lidé nepoužívali pitnou vodu z veřejných vodovodů k jiným účelům, a to především právě na zalévání a napouštění bazénů. Omezovat používání pitné vody v domácnosti, ať už na praní, nebo mytí nádobí, oslovení starostové nechtějí.



Zajistit vodu do bazénů si tak lidé mohou sami tím, že si objednají cisternu. Avšak ani tuto možnost nemají všude. „Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a vytíženosti cisteren pro zavážení vodojemů se v oblastech Liberec a Česká Lípa nezaváží voda do bazénů,“ oznamují na svém webu Severočeské vodárny a kanalizace, které vodu zavážejí do třicítky obecních vodojemů. „Četnost se pohybuje od několika závozů za den po závozy jedenkrát za týden. Situace je letos o něco napjatější než v předchozích dvou letech,“ přiblížila mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Obce čekají na vrty

Obce potýkající se s nedostatkem pitné vody mohou na ministerstvu životního prostředí žádat o dotace například na obnovu nebo vznik nového zdroje pitné vody.



V Katově na Brněnsku už 400tisícovou dotaci získali a chtějí její pomocí vybudovat 90 metrů hluboký vrt. „Jenže firmy jsou teď zaneprázdněné, protože vrty chtějí budovat všude. U nás se začne s hloubením nejdříve v říjnu, takže zákaz zalévání a napouštění bazénů minimálně rok potrvá,“ dodává katovský místostarosta Urbánek.

