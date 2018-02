Politikaření se mi nelíbí, zaznívá od kněží. Většina však Duku podporuje

Redakce iDNES.cz oslovila se žádostí o komentář téměř dvacítku kněží, farářů a biskupů. Celá řada z nich se však k dopisu, který žádá papeže Františka o neprodloužení Dukova mandátu, vyjadřovat vůbec nechtěla. Ze sedmi diecézních biskupů nechtěl výtky na adresu pražského arcibiskupa dokonce komentovat ani jediný.

Z kněží a farářů, kteří odpověděli, se pak většina kardinála Duky zastala. Našli se ale i jeho kritici.

„Obsah dopisu neznám, avšak člověk při svěcení slibuje úctu a poslušnost svému biskupovi, takže tohle je jako jít proti svému otci. V pubertě na něm samozřejmě vidíme chyby, ale když člověk dospěje, tak si řekne, že jeho kroky byly správné – zdá se mi to pubertální,“ uvedl Václav Dolák, farář farnosti Svitavy.

Nevybavuje si prý nic zlého, co by kardinál učinil a co by si vysloužilo takovou reakci, jaké se mu teď dostalo. „Naopak si myslím, že kardinálova vyjádření jsou dobrá. Neříkám že vždy a ve všem, ale o tom je zralost víry, která dokáže tolerovat různost náhledů,“ řekl.

V dnešní době je podle něj navíc snadné podlehnout mylným a zavádějícím zprávám. „Jsme svědky různých informací a dezinformací, mnozí dobří lidé mají podle mého divné názory a když s nimi pak o záležitosti člověk mluví, může vyjít najevo, že jsou obětí dezinformace. Koneckonců i já jí mohu být,“ dodal farář.

„Dopis kritiků má hodnotu popela, rozplyne se a pomine“

Smířlivěji se na adresu nespokojených pisatelů vyjádřil lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. Ani podle něj však signatáři dopisu nezvolili správný způsob, jak svůj názor vyjádřit. „Dělat manifestace není v církvi obvyklý způsob komunikace. Dnes máme Popeleční středu a myslím si, že dopis bude mít hodnotu toho popela. Tedy, že pomine a život půjde dál,“ řekl.

Na dotaz, zda by si on osobně přál, aby Duka na svém postu zůstal, odvětil, že je jeho názor nepodstatný.

„V rukou to má Svatý stolec a eventuálně nuncius, který dá nějaké doporučení. Já si kardinála Duky velmi vážím, takže by mi vůbec nevadilo, kdyby zůstal delší dobu. Ale není to v rukou mých ani Dominika Duky. Stejně jako to není v rukou lidí, kterým se Duka nelíbí, či v rukou jeho příznivců,“ dodal.

Ne všichni kněží však s kardinálem Dukou souhlasí beze zbytku. „Každý člověk má samozřejmě chyby, mně se také nelíbí politikaření se současným prezidentem a jeho hradní svitou, ale to je můj názor a někomu se to naopak může líbit, že se snaží o konsenzus,“ řekl Pavel Hověz, farář farnosti Brno-Lesná. Celá záležitost je podle něj důkazem toho, jak je rozdělený český národ.

Pokud jde o prodloužení biskupského mandátu Dominika Duky, nevidí Hověz důvod, proč by k němu nemohlo dojít. „Přece nenadělal takové špatnosti, aby musel okamžitě skončit, obvykle se mandát o rok či dva prodlouží a nechá se doběhnout,“ dodal s tím, že papež František je jistě o českých poměrech dobře informován a rozhodnutí bude na něm.

O signatářích dopisu Hověz prohlásil, že jde o velmi malou skupinku lidí, kteří kardinála nemají rádi, a jejich dopis bude pouhým plácnutím do vody.

Rozhodnutí podle kněží náleží papeži, nikomu jinému

Podobný názor má i Karel Kočí, farář farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze. „Za panem Dukou stojím, každý dělá věci dobře i špatně a myslím si, že není na panu Bierhanzlovi (jeden z iniciátorů dopisu pozn. red.), aby to posuzoval. Papež ví dobře, co má dělat, a rozhodne se podle sebe, nějaké zasílání dopisů mi připadá nepatřičné,“ uvedl.

Za nešťastné jej považuje i kněz Leoš Ryška, který spravuje farnost Heřmanice. Nicméně prodloužení mandátu pětasedmdesátiletému biskupovi je podle něj mimořádnou záležitostí a příliš často k němu nedochází. „Osobně si myslím, že je to dobře. Je to staletími prověřená praxe, že papež jmenuje někoho dalšího. Nebylo by na tom nic zvláštního,“ dodal.

„Duka je příliš svázaný se směšnou garniturou“

Výrazněji se autorů dopisu zastali jen kněží Gabriel Burdej, který spravuje farnost ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, a Jakub Holík, farář farnosti Třebíč - zámek.

„Při vší úctě vůči panu kardinálovi, který je ještě na svůj věk vitální i mentálně, by bylo lepší, aby místo něj přišel nějaký nový vítr a člověk, který není natolik svázaný s touto směšnou garniturou,“ uvedl Burdej s odkazem na nadstandardní Dukovy vztahy s prezidentem Milošem Zemanem a dříve i Václavem Klausem.

Dopis podle něj ale měli autoři nejdříve předložit k širší debatě. „Myslím, že k tomu měl být větší dialog, abychom se k tomu mohli všichni vyjádřit. Na druhé straně, proč ne? Každý má právo vyjádřit svůj názor a alespoň to vyvolá nutnost reakce,“ dodal Burdej.

Farář Jakub Holík pak upozornil, že s Dukou nemá žádnou osobní zkušenost. „Asi by ale bylo dobré, aby do tohoto úřadu nastoupil někdo nový. A myslím si, že i pro pana kardinála Duku bude v pořádku, pokud papež řekne, že období, po které byl v čele biskupů u nás, bylo dostatečné. Neviděl bych to ale jako zásadní problém, jestli bude pokračovat, nebo ne,“ řekl.

I on však zdůraznil, že signatáři měli na zaslání dopisu právo. „A pokud tam jsou argumenty, které považují za důležité, bylo by dobré, aby se braly v potaz. Vždy je ale potřeba ve všech situacích vyslechnout názory a postoje obou stran,“ dodal Holík.

Další více než desítka kněží a biskupů se však k celé záležitosti odmítla vyjadřovat. Nejčastěji proto, že je vše v rukou papeže Františka.

„Je to pro mě příliš bolestné téma,“ uvedl nicméně jeden z nich. Další pak vysvětlil, že se v této věci obává kritizovat kardinála Duku z obavy, že by to pro něj mohlo mít nepříjemné následky.

Na Popeleční středu se proti kardinálu Dukovi odehrál před Arcibiskupským palácem happening, který skončil hádkou: