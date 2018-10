Poslanci bojují o nemocenskou v prvních dnech, podmínku ČSSD pro vládu

„Pokud máme nemocenské pojištění, měl by mít každý právo, pokud je nemocný, každý zaměstnanec od prvního dne nemoci, důstojné finanční zajištění, aby nemusel nemoc přecházet,“ řekla poslankyně ČSSD Kateřina Valachová při obhajobě návrhu. Nárok na nemocenskou i v prvních dnech by měli lidé znovu od července příštího roku.

To, že první tři dny nemoci stonají lidé zadarmo označil za chybu i předseda KSČM Vojtěch Filip. „Placení té doby je podle mého soudu jenom důstojným jednáním vůči každému, kdo může onemocnět a onemocnět z nás může opravdu každý,“ prohlásil Filip.

Poškodíte firmy a zaměstnancům nepomůžete, řekl Bauer z ODS

Zcela jinak to vidí pravicová opozice. „Z politických důvodů se přepisují pravidla, která fungují a která vznikla jako těžce v minulosti vydiskutovaný kompromis,“ namítl poslanec ODS Jan Bauer a navrhl zamítnutí návrhu.

„Karenční doba přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců a tady mám na mysli hlavně u té krátkodobé nemocnosti. Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí, poškodíte firmy a podle mého názoru zaměstnancům vůbec nepomůžete,“ prohlásil. Uvedl, že sociální demokraté návrh podali přes jednoznačný nesouhlas zaměstnavatelů. „Mám na mysli především zástupce Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a obchodu,“ řekl Bauer.

„Hnutí ANO podle mě moc dobře ví, že to není dobře. Jsem o tom přesvědčený. A je to platba za koalici s ČSSD. Nic jiného to není. Ale účet má zaplatit někdo jiný,“ kritizoval návrh i šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Mnozí zaměstnavatelé dobrovolně zavedli sick days, někde jsou to tři dny, někde pět dnů,“ zmínil, jakou má návrat nemocenské v prvních dnech nemoci alternativu.

Systém sick days se podle Bláhy z ANO naučili lidé zneužívat

Jiří Bláha z hnutí ANO řekl, že i systém „sick days“, tedy, že člověk zůstane doma pár dnů v roce za plný plat, se už lidé naučili zneužívat, když jsou tyto sick days častější například v pátek před víkendem. Tedy jinými slovy, že si tímto způsobem někteří lidé prodlužují víkend.

„Je naprosto klíčové, abychom v průběhu celého dlouhého pracovního života dbali na to a měli podmínky k tomu, abychom do práce nechodili nemocní, aby na nás kolegové zbytečně nemuseli prskat a aby se lidé, kteří třeba splácejí hypotéky a mají nižší mzdy, nemuseli bát být nemocní, protože pak zkrátka na konci měsíce absolutně nevyjdou,“ řekla poslankyně Pirátů Olga Richterová.

Zákonem se poslanci ve středu zabývají ve druhém čtení, kdy mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek si vynutil přerušení jednání o nemocenské do doby, než se do Sněmovny dostaví ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Při příštím jednání o zákonu už poslance čeká závěrečné hlasování o něm.