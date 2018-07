Nevidomí už nemusí prosit o pomoc. S orientací v Praze pomáhá nová aplikace

Nevidomý Josef Budzák je zvyklý na pomoc cizích lidí, kteří ho převádí přes přechod nebo mu pomáhají nastoupit do tramvaje. Tentokrát si ale roli průvodce zkusí on. Má totiž za úkol dovést mě z pražského náměstí Republiky do nedaleké Králodvorské ulice.

Nasazuji si pásku přes oči a chytám se ho za paži. Budzák naťuká do mobilní aplikace místo, kam máme dojít, a čeká na první instrukce.

„Trasa z náměstí Republiky na adresu Králodvorská je asi 260 metrů dlouhá a vede přes dva přechody. Postav se tak, ať máš budovy za zády,“ promluví na nás hlas navigace.



Vydáváme se na cestu podle instrukcí, pokud si nejsme jisti, kudy jít, necháme si je zopakovat. „Nacházíš se na kulatém rohu ulic U Obecního domu a U Prašné brány. Otoč se vlevo a jdi pár metrů k přechodu po pravé ruce,“ radí nám navigace.

Někdy je těžké poznat, kolik metrů už jsme ušli. „Já to nepočítám, spíš odhaduji, protože mám často rozlítané myšlenky a nesoustředím se na počet kroků,“ vysvětluje Budzák. Tuto trasu prý nezná, kromě toho, že poslouchá navigaci, se proto snaží zorientovat a naučit se cestu nazpaměť podle různých orientačních bodů, které vidomí lidé často nevnímají.

„Slyšíte ten větrák? Vnímáte, že jdeme kolem budovy?“ ptá se mě Budzák. Když pozná, že jsme u přechodu, poslouchá, jestli kolem nejede auto nebo tramvaj a když nic neslyší, rozhodne, že můžeme přejít.

Trasu, kterou máme ujít, aplikace rozdělila na deset částí. Pokaždé, když jednu z nich zdoláme, dostaneme další instrukce. Takto se po přibližně dvaceti minutách dostáváme do cíle, tedy Králodvorské ulice.

„Jako kdyby na mě mluvil kamarád“

Pokud si nevidomí nejsou jisti, kde se nachází, mohou využít funkci, která jim popíše, co přesně je v jejich okolí. Naviterier je navíc napojený na Navigační centrum SONS, které v případě potřeby pomůže nevidomým v krizi, například když se ztratí.

Aplikace Naviterier Vzniku aplikace předcházelo sedm let výzkumu , jak využít technologie pro navigaci osob se zrakovým postižením. Provedly se desítky experimentů se stovkami zrakově postižených účastníků.



, jak využít technologie pro navigaci osob se zrakovým postižením. Provedly se desítky experimentů se stovkami zrakově postižených účastníků. Roku 2015 projekt podpořila Nadace Vodafone v rámci startupového programu Laboratoř, ze kterého vzešlo webové rozhraní projektu.



Následující rok získal projekt podporu Nadace Českého rozhlasu Světluška.

Dnes funguje navigace jako mobilní aplikace v celé Praze a v plánu je rozšíření do dalších měst.



„Aplikaci mám jen několik dní, ale už teď mi pomáhá. Velmi se mi líbí podrobné popisy, je to jako kdyby mi cestu popisoval kamarád. Myslím, že přesněji už to nejde,“ říká Budzák.

V centru Prahy aplikace využívá mapy platformy Route4All, ve kterých jsou zaneseny speciální orientační body jako šířka nebo sklon chodníku, výklenky budov, tvary rohů. Ve zbytku Prahy funguje také, ale v menším detailu, podobně jako běžné navigace.

Aplikaci Naviterier nyní využívá okolo čtyřiceti uživatelů. „V současnosti probíhá kampaň, kdy navigaci představujeme v různých městech, například v Liberci, kde si lidé měli možnost navigaci vyzkoušet. Do budoucna chceme pokrýt všechna města nad devadesát tisíc obyvatel,“ říká jeden z autorů aplikace Jan Balata.

Nevidomí, kteří v rámci projektu Návštěvy potmě dochází na návštěvy za seniory, navigaci využívají k tomu, aby je mohli navštěvovat v místech bydliště, kde nikdy předtím nebyli. Navigace jim usnadňuje například i najít vchod do domu.