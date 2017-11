NATO chce nová velitelství kvůli ruským aktivitám v Arktidě a Evropě

„V posledních desetiletích jsme neustále upravovali velitelskou strukturu, aby zohledňovala měnící se bezpečnostní prostředí. V nepředvídatelnějším světě se musíme znovu přizpůsobit, aby velení bylo plně schopné zajistit odstrašení a obranu doma i prosazování stability za hranicemi,“ uvedl před schůzkou ministrů generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Jak nastínil, první z velitelství má zajistit zlepšení přesunů vojenských sil i techniky v rámci Evropy. „Naše schopnost přesunovat síly je nezbytná pro odstrašení a kolektivní obranu,“ konstatoval.

Za studené války Na sklonku studené války se Sovětským svazem pracovalo na 23 velitelstvích NATO asi 22 tisíc lidí.

Nyní na sedmi velitelstvích pracuje zhruba 7 tisíc lidí. Aliance se v posledních letech soustředila především na expediční operace. Především kvůli chování Ruska ale vojenští velitelé znovu volají po posilování struktur určených pro základní úkol Aliance, tedy kolektivní teritoriální obranu.



Pro zlepšení této schopnosti ale podle něj nestačí jen vytvořit velitelství, ale také zajistit infrastrukturu v jednotlivých zemích.

„Aby silnice a mosty byly dostatečně silné pro naše největší vozidla, aby železniční sítě byly přizpůsobené pro rychlé naložení tanků a těžkého vybavení,“ řekl. To podle něj bude vyžadovat velmi úzkou koordinaci na vládní úrovni, se soukromým sektorem a v neposlední řadě také v rámci Evropské unie.

Druhé velitelství by pak mělo zajistit ochranu námořních tras mezi Severní Amerikou a Evropou. Plán na nová velitelství je podle Stoltenberga založen na radách strategických velitelů NATO.



„Sledujeme zvýšenou ruskou námořní aktivitu v Arktidě, v severním Atlantiku. Také si uvědomujeme, že s každou příští krizí budou (americké) posily pro Evropu a volné cesty pro evropskou bezpečnost životně důležité,“ uvedl šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Podle Pavla je zřejmé, že vzhledem k vzrůstajícím schopnostem a aktivitám zemí jako jsou Rusko nebo Čína s celosvětovým dosahem, musí Aliance zajistit ochranu námořních cest z USA do Evropy.

Generál rovněž upozornil, že související zvyšování výdajů na obranu, které nové projekty přinášejí, nesmí být překážkou. „Můžeme to nazvat modernizací, můžeme to nazvat adaptací. Jednoduše se musíme přizpůsobit nové realitě,“ dodal.

Stávající struktura už nevyhovuje

Vojenské struktury Aliance v současnosti tvoří dvě strategická velitelství - pro transformaci v americkém Norfolku (ACT) a vrchní velitelství v belgickém Monsu (SHAPE).



Pod to spadají dvě společná velitelství v nizozemském Brunssumu a italské Neapoli. A právě na této úrovní by mělo vzniknout nové třetí velitelství pro ochranu námořních tras. Uvažuje se, že by sídlem mohl být americký Norfolk. Konkrétní parametry ale ještě nejsou na pořadu dne.

„Současná struktura nevyhovuje. Hlavní důraz je kladen na kolektivní obranu a to i v souvislosti s chováním Ruska. Stávající expediční schopnosti přitom zůstanou zachovány,“ řekl český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.

Jak dodal, stávající struktura je výsledkem reformy z let 2010 - 2011, kdy dramaticky zeštíhlela i v důsledku předpokladů, že že pozornost Aliance bude zaměřena na operace v zahraničí.