Máte dva měsíce, varují USA. Pak vypoví smlouvu s Ruskem o raketách

„Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční lhůta, pro vypovězení smlouvy INF,“ řekl Pompeo s tím, že během tohoto období nebudou Spojené státy vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy, které by byly v rozporu se smlouvou.

Pro Spojené státy podle něj smlouva nemá smysl v případě, že druhá strana se jí přestala řídit. „Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě,“ prohlásil Pompeo.

Americké oznámení přichází poté, co ministři zahraničí všech členských zemí NATO ve společném prohlášení konstatovali, že Rusko vývojem a rozmísťováním nového raketového systému s označením Novator 9M729 nebo též SSC-9 smlouvu INF hrubým způsobem porušuje.

Systém podle NATO představuje výrazné riziko pro euroatlantickou bezpečnost. „Rusko má tedy poslední příležitost vrátit se do souladu se smlouvou INF, ale musíme se začít připravovat na svět bez smlouvy,“ prohlásil šéf NATO Jens Stoltenberg.

Česko podle MZV ČR postup USA chápe

Ministři devětadvacítky ve společném prohlášení uvedli, vyzvali Rusko, aby vrátilo k plnému a ověřitelnému dodržování dohody. „Nyní je na Rusku zachovat smlouvu INF,“ uvádí se v textu.

Novator 9M729 Podle vojenských expertů může jít v případě nové ruské střely s velkou pravděpodobností o pozemní verzi střely Kalibr s dosahem až 2 500 kilometrů. Střely v námořní verzi už Rusko použilo například při úderech v Sýrii. Řada analytiků tvrdí, vývojem nové střely Rusko reaguje primárně na zbrojní programy Číny, která není svázána žádnými podobnými smlouvami.

Moskva obvinění odmítala a naopak obviňovala z porušení smlouvy Washington, především s ohledem na budování amerického protiraketového deštníku.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka není dlouhodobě možné, aby jedna strana smlouvu porušovala a druhá se jí řídila. „Chápeme americký postoj. Pro ČR a celou řadu spojenců je ale také důležité pokračovat v úsilí o mezinárodní odzbrojení. Tato smlouva je důležitým pilířem režimu kontroly zbrojení v Evropě,“ citovala Petříčka agentura ČTK.

Česká republika podle stanoviska českého ministerstva zahraničních věcí sdílí s USA a dalšími spojenci závěr, že Rusko porušilo Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu. „Rusko samo je tak výlučně zodpovědné za stav, který přiměl USA ke krokům vedoucím k vypovězení INF-T,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Střelu vyvíjejí přes deset let, tvrdí Pompeo

Šéf americké diplomacie a někdejší ředitel CIA Pompeo na tiskové konferenci upozornil, že Rusko smlouvu „nezačalo porušovat znenadání“. Nové střely podle amerického ministra Moskva testuje na raketové střelnici Kapustin Jar od roku 2005. A to jak z mobilních, tak i z pevných odpalovacích zařízení.

Podle Pompea již Rusko rozmístilo několik praporů nových raket, jejichž dostřel z nich činí přímou hrozbu pro Evropu.

„Není pochyb o tom, že Spojené státy plně smlouvu dodržují. V Evropě neexistují žádné americké střely. Ale v Evropě existují nové ruské střely,“ uvedl po jednání šéf NATO Stoltenberg.

Ve společném prohlášení ministři NATO poukázali, že se Aliance a USA opakovaně pokoušeli s Ruskem o věci jednat na různých úrovních pět let. „Rusko na naše obavy odpovídalo popíráním a mlžením. Teprve nedávno vůbec uznalo existenci raketového systému, ale bez toho, aby poskytlo nutnou transparentnost nebo vysvětlení,“ shodli se ministři.

Pompeo vzpomněl, že Moskva nejméně čtyři roky „předstírala, že vůbec neví, o jaké střele“ se hovoří. A to podle něj i přesto, že Washington poskytl informace o parametrech i testování. Postoj pak podle něj změnila až poté, co USA loni v listopadu zveřejnily ruské označení systému - Novator. Pak prý podle něj Rusko změnilo přístup v tom, že „ze střely, která neexistuje, byla sice existující střela, která ovšem neodporuje“ podmínkám smlouvy INF.

USA ukazují i na Čínu a Írán

Spojené státy dlouhodobě upozorňují, že existuje řada dalších zemí, které nejsou takovou smlouvou vázány a mohou bez limitů vyvíjet obdobné systémy. Například Čína, ale také v Indie, Pákistán nebo Severní Korea.

Podle odborníka na vývoj nukleárních zbraní, jejich kontrolu a odzbrojení Petra Suchého z Masarykovy univerzity je osud smlouvy INF velmi nejistý. Jednou z možných variant na její záchranu je, že se společným postupem USA a Ruska podaří do smlouvy nějakým způsobem vtáhnout právě Čínu.

Rozhodující podle Suchého bude, zda USA a Rusko budou schopny chápat situaci jako krok pro odložení vzájemné rivality a postupovat společně. „Pak se dá očekávat, že by i Čína mohla mít větší zájem se bavit o možném vtažení do původní smlouvy. Otázkou zůstává, co by za to USA a Rusko nabídli,“ konstatoval Suchý.

Americký ministr Mike Pompeo dnes připustil, že není důvod Číně a dalším zemí nadále přenechávat takovou vojenskou výhodu. Připomněl však, že pokusy o rozšíření dohody několikrát skončily nezdarem.

Zároveň však varoval, že USA nadále nehodlají podporovat ty mezinárodní smlouvy, které podkopávají jejich vlastní bezpečnost, zájmy a hodnoty. „Amerika má zájem na vládě práva. Když se k něčemu zavážeme, dodržíme to. Od partnerů očekáváme to samé. Pokud nedodrží slovo, ponesou následky,“ dodal Pompeo.