Ruský vicepremiér odpočíval na jachtě s prostitutkami, jedna ho prozradila

S odhalením přišel ruský opozičník Alexej Navalnyj, jehož Fond boje s korupcí systematicky mapuje luxusní sídla ruských činovníků. Na společnou dovolenou vicepremiéra a jednoho z nejbohatších Rusů přišel náhodou, píše web newsru.com.



To bylo tak. Minulý rok do moskevské kanceláře fondu vpadlo několik dívek v latexových policejních kostýmech. Byly vybaveny bičíky, pouty a obušky a pracovníky fondu se snažily na oko zatknout. Video z akce, jejímž cílem zřejmě bylo Navalného zesměšnit v očích veřejnosti, se vzápětí objevilo na internetu.

Navalného lidé nahrávku prostudovali a zjistili, že jednou z členek latexového komanda je dívka jménem Nasťa Rybka, která se na sociálních sítích označuje za mistryni ve svádění a lovkyni oligarchů. Jednoho už evidentně ulovila. Na Instragramu má společné fotografie s miliardářem Olegem Děripaskou, do jehož průmyslového impéria spadá například automobilka GAZ.

Některé z těchto společných snímků pořídila v srpnu 2016 na Děripaskově jachtě plavící se u norských břehů, na které podle jejích slov bylo dalších šest „placených modelek“. Fotky a videa z jejího Instagramu kromě toho prozradily, že na palubě byl i Sergej Prichoďko, jednašedesátiletý místopředseda vlády, jehož úctyhodná politická kariéra začala v 80. letech na sovětském velvyslanectví v Praze.

Buď svatba, nebo obvinění z hromadného znásilnění

„Povím ti jeden příběh,“ poučuje Děripaska na videu Nasťu. „S Amerikou máme teď špatné vztahy. Je za to odpovědná stará známá našeho Sergeje Eduardoviče. Nulandová se jmenuje (Victoria Nulandová, bývalá náměstkyně amerického ministerstva zahraničí, pozn. red.). Když byla mladá, asi v tvých letech, strávila měsíc na ruské velrybářské lodi. A od té doby naší zemi nenávidí,“ vypráví oligarcha. „Námořníci se k ní chovali špatně?“ odtuší Nasťa Rybka. „Znásilnili ji,“ odpoví ji vicepremiér.



Pikantní kauza, která čtenáři může připomínat takzvanou toskánskou aféru, podle Navalného nese jasné znaky korupce. „Oligarcha vozí na své soukromé jachtě vysoce postaveného představitele státu - to je úplatek. Celý výlet včetně slečen z eskortu platí oligarcha - to je úplatek,“ argumentuje nejznámější ruský opozičník, kterému úřady zakázaly kandidovat na prezidenta.

Hliníkový král Oleg Děripaska je vlastníkem obří investiční skupiny Basic element, do níž spadají banky, pojišťovny, aerolinky, stavební firmy, zemědělské farmy či automobilku GAZ. Je i prezidentem společnosti En+ Group, která vlastní 48procentní podíl v hliníkárenské firmě Rusal, která je druhým největším producentem hliníku na světě. Podíl má například i v rakouské stavební firmě Strabag. Je označován za tvrdého obchodníka a údajně mu vždy pomáhaly vazby na podsvětí. Magazín Forbes minulý rok odhadl hodnotu jeho jmění na 5,2 miliardy dolarů. Hliníkový král podle agentury AP před deseti lety podnikal na Ukrajině s americkým lobbistou Paulem Manafortem a platil mu za posílení ruského vlivu v zemi. Manafort v roce 2016 řídil prezidentskou kampaň Donalda Trumpa, nyní je vyšetřován v souvislosti s kauzou údajného ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb. Zdroj: ČTK

Navalnyj ve svém nejnovějším videu rozkrývá i detaily o Prichoďkových luxusních nemovitostech. Pomocí dronů natočil gigantickou daču v hodnotě 300 milionů rublů (106 milionů korun) u vesnice Leškovo nedaleko Moskvy, kde stojí rezidence řady vysoce postavených členů vládnoucí strany Jednotné Rusko. Dále podle Navalného vlastní dva byty v hodnotě 450 milionů rublů (160 milionů korun) v centru Moskvy.

„Prichoďko, jak to obvykle v těchto případech bývá, deklaruje, že jeho žena má ohromné příjmy. Jenže manželka žádný byznys neprovozuje, je na ni napsán jen podíl v jachtařském klubu nedaleko Moskvy a víc nic. Už tušíte, co vám naznačuji? Jsou to úplatky od oligarchů, jak jinak,“ komentoval opozičník vicepremiérův majetek.

Děripaska zjištění Navalného „detektivů“ ústy svého mluvčího odmítl jako „skandalizující a lživé domněnky živené touhou po senzaci“. Oligarcha sám později na Instagramu uvedl, že svoji čest hodlá bránit soudní cestou a varoval média, aby kauzu Rybkagate nerozmazávaly.

„Na takovéhle věci bych nejradši odpověděl ručně, ale udržím se v hranicích práva,“ vzkázal médiím Prichoďko. „Politický zkrachovalec se opět pokusil připravit jakousi provokaci a připomenout se, přičemž smíchal všechno možné i nemožné - mého kamaráda Olega Děripasku, amerického prezidenta Trumpa a jakého si Manaforta, kterého osobně neznám,“ okomentoval Navalného video, v němž je zmíněna i Děripaskova úloha v takzvané ruské kauze (viz box Hliníkový král).



Ozvala se i Nasťa Rybka, která ostatně své zážitky z jachty popsala v knize Deník svádění miliardáře, v níž ovšem pravá jména obou významných mužů zamlčela. Lovkyně oligarchů nyní Navalnému poděkovala a prohlásila, že na jachtě byla hromadně znásilněna.

„Připravili mě o čest a sebeúctu. Oleg (Děripaska) se musí rozhodnout, co s tím udělá. Podle mě jsou dvě varianty. Buď si mě vezme, a já si uchráním svoji čest, nebo vznesu obvinění z hromadného znásilnění,“ pohrozila miliardáři, který má ženu a dvě děti.