Šílenému střelci vyrval pušku z ruky. Chtěl jsem prostě žít, říká

„Udělal jsem to jen proto, abych zachránil sám sebe,“ řekl podle BBC Shaw, kterého starosta hlavního města státu Tennessee označil za hrdinu. On sám to odmítá. „Zachránil jsem i ostatní lidi, ale nechtěl bych, aby si lidé mysleli, že jsem nějaký Terminátor nebo Superman,“ prohlásil 29letý muž.



Na tiskové konferenci vylíčil, že když v kavárně Waffle House na nashvillském předměstí zaslechl výstřely a zvuk tříštícího se skla, ukryl se na toaletách. Útočník vystřelil přes dveře a kulka ho lehce škrábla na ruce. „V tu chvíli jsem se rozhodl, že pokud na to dojde, tak se bude muset pořádně snažit, aby mě zabil,“ vylíčil Shaw drama na záchodech.

Počkal si až útočník bude nabíjet a v tu chvíli se na něj vrhl. „Praštil jsem ho dveřmi a ta zbraň se asi zasekla. Tak jsem mu ji vyrval a přehodil ji přes horní přepážku,“ vylíčil otec čtyřleté dcery. Pachatele útoku pak donutil k útěku.

„Nejsem hrdina, jsem obyčejný člověk. Prostě jsem chtěl žít,“ zavzpomínal před novináři na odzbrojení střelce, který v kavárně střílel nahý a na sobě měl jen zelenou bundu.

Pátrání pokračuje

Pachatelem střelby v Nashvillu je podle policie devětadvacetiletý Travis Reinking. V noci na neděli v kavárně Waffle House zastřelil dva lidi na parkovišti před podnikem, a pak začal střílet uvnitř. Tři lidé byli mrtví na místě, čtvrtý člověk zemřel v nemocnici.

Reinking je stále na útěku a pátrají po něm desítky policistů. Naposledy ho viděli v neděli v lese nedaleko jeho obydlí. Měl na sobě jen černé kalhoty. Úřady nad ránem varovaly obyvatele, že muž je nebezpečný, může být ozbrojen a je zřejmě duševně chorý. Motiv útočníka zůstává nejasný

Reinkinga loni v létě zadrželi v zakázaném pásmu u Bílého domu. Prostor odmítal opustit s tím, že chce mluvit s prezidentem Donaldem Trumpem. Po incidentu mu policie pozastavila právo držet střelné zbraně. V květnu 2016 si Reinking policii stěžoval, že ho obtěžuje světoznámá americká zpěvačka Taylor Swiftová, která mu prý odposlouchává telefon. Výzvy policie, aby se nechal vyšetřit u lékařů, údajně vytrvale odmítal.