Nadešel jeden z vrcholů oslav 100 let, opravené Národní muzeum se otevírá

„Jedná se o nejsložitější a největší stavbu moderní České republiky. Budova prošla kompletní rekonstrukcí včetně technologií, rozvodů i výtahů, protože byla v havarijní stavu. Je to národní kulturní památka a potkávají se zde desítky profesí,“ řekl ředitel muzea Michal Lukeš.

Slavnostního otevření se zúčastní prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a jeho slovenský kolega Peter Pellegrini. K vidění bude také i videomapping, projekce přímo na historickou budovu, která nabídne průřez československými dějinami.

„Popřál bych dalších sto let svobody, demokracie, jednoty a dobré nálady,“ řekl při příchodu premiér Babiš. Kardinál Dominik Duka vyjádřil přání, aby si lidé více vážili hodnot, na kterých Československo vzniklo.

Mezi hosty je i dosluhující pražská primátorka Adriana Krnáčová, bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, bývalý prezidentský kandidát a nově zvolený senátor Jiří Drahoš, ředitelé státních kulturních institucí a další lidé z ministerstev.

Otevření opraveného Národního muzea je jedním z vrcholů oslav 100 let republiky. Na Václavské náměstí, kde se také konají vzpomínkové koncerty, zamířila řada lidí. Policie musela z bezpečnostních důvodů pro auta zcela uzavřít jeho horní část.

„Vzhledem k tomu, že koncert je plánován až do večerních hodin a počet účastníků stále narůstá, zatím nepředpokládáme obnovení provozu,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Zoulová. Na místě jsou strážníci, kteří v případě potřeby poradí řidičům s objízdnými trasami.

Podle Zoulové je možné, že bude na krátkou dobu uzavřena i magistrála, ale konkrétní čas se bude odvíjet od opatření souvisejících se slavnostním otevřením muzea. „Očekáváme účast VIP hostů a zahraničních hostů, vše se bude odvíjet od bezpečnosti těchto chráněných osob,“ dodala mluvčí.

V neděli od 10 hodin dopoledne může muzeum opět navštívit veřejnost. Do konce roku přitom bude vstup zcela zdarma, otevřeno bude denně.

Podle Lukeše je opravená budova koncipována tak, aby stoprocentně sloužila návštěvníkům. Zkolaudována by měla být do února 2019, poté by měly do muzea přibýt další expozice.

„Nejsou zde žádné kanceláře, depozitáře ani administrativní zázemí. Až všechno dokončíme, bude mít budova o třicet procent výstavní plochy navíc,“ doplnil ředitel.

Lidem bude zpřístupněno jedno z nádvoří muzea, kde má být kavárna a knihkupectví. Nově také návštěvníci projdou tunelem z historické budovy muzea do budovy nové. Budova neměla také žádné výtahy, nyní jich má několik.



K 100. výročí vzniku Československa je připravena výstava, která mapuje nejen všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století v Československu, ale i konkrétní osudy tehdejších obyčejných lidí a jejich životů.

V rámci výstavy budou k vidění i vzácné dokumenty z Francie, které stály u zrodu Československé republiky, a dále třeba i Mnichovská dohoda nebo jedna z největších existujících vlajek České republiky, která byla nesena v pohřebním průvodu prezidenta Václava Havla.

Ke zhlédnutí bude také unikátní expozice věnovaná výročí 200 let od vzniku muzea. První stálá expozice by mohla být v muzeu instalována v průběhu roku 2019.