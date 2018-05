Národní muzeum 150 let ukrývalo nejstarší rostlinnou fosilii na světě

11:00 , aktualizováno 11:00

Depozitáře Národního muzea v Praze 150 let ukrývaly zkamenělinu šesticentimetrového stonku suchozemské rostliny staré 432 milionů let. Podle vědců je to nejstarší makroskopický rostlinný zbytek na světě. Původně fosilii našel věhlasný paleontolog Joachim Barrande a po znovuotevření zrekonstruované Historické budovy Národního muzea se stane součástí stálé expozice.