Najbrtovo logo Národní galerie je podle kritiků plagiát, její šéf to odmítl

Logo designéra Aleše Najbrta je postaveno na třech písmenech NGP a obdélníku vynechaném mezi nimi. Příbuzný princip využívají i loga Art Gallery of Western Australia v Perthu a, jak Fajt uvedl v prohlášení na webu galerie, také Foundation for Art and Creative Technology v Liverpoolu.

„Podobnosti lze dnes jednoduše ‚vygooglovat‘ téměř na všechno, je to ale srovnávání jednotlivostí bez souvislostí. Pražskému řešení se tedy mohou podobat pouze motivicky, tj. použitím onoho volného obdélníku, nikoliv však jeho zapojením do celkového komunikačního systému, tedy koncepčně,“ uvedl ředitel v reakci na kritické příspěvky na sociálních sítích (například zde).

Fajt upozornil, že anglická nadace představila své logo měsíc po vyhlášení výsledků prvního kola pražské soutěže. „To by mělo být dostatečně jasnou odpovědí na případné (nesmyslné) spekulace o ‚opisování‘ a budeme muset přijmout skutečnost, že inovativní výtvarné myšlenky mohou vznikat, a skutečně i vznikají, na sobě nezávisle na rozlišných místech světa,“ podotkl.

Studio Najbrt iDNES.cz přislíbilo, že reakci pošle e-mailem.

Fajt se o novou grafickou identitu Národní galerie pokoušel už záhy po svém nástupu do čela instituce v roce 2014, připomněla ČTK. Uváděl tehdy, že stávající logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je příliš konzervativní.

Výběrové řízení vyhlášené před třemi lety galerie zrušila. Do nové soutěže na zakázku za 1,3 milionu korun vyzvala letos v lednu deset tuzemských grafických studií. Zúčastnilo se jich devět, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

Studio Najbrt funguje od roku 1994 a je jedním z nejznámějších tuzemských grafických studií. Dlouhodobě spolupracuje s karlovarským festivalem, vytvořilo nová loga několika měst, akademických institucí, finančních skupin, pracuje pro Českou filharmonii, ale třeba také pro fotografa Josefa Koudelku nebo restaurační společnost Ambiente.