Do španělských bytů se stahují narkomani. Zakročte, vyzývají policii místní

Zatočit s drogovými doupaty chce například sousedský spolek Robadors-Picalquers-Roig (Illa RPR), pojmenovaný podle tří barcelonských ulic ve čtvrti El Raval. Právě tam se podle britského Guardianu stahují feťáci z širokého okolí.

„Viděli jsme manažery v oblecích a kravatách, jak v šest ráno přijíždějí taxíkem. Nebo páry, těhotnou ženu, všelijak handicapované lidi, teenagery,“ popisuje pestrou sortu zájemců o levný heroin Carlos, jeden z obyvatel čtvrti a mluvčí spolku.



Drogy se vaří, prodávají i užívají v bytech, které zůstaly prázdné poté, co po příchodu ekonomické krize ve Španělsku splaskla realitní bublina. A byty, kterých se banky a investoři nestihli zbavit, začaly chátrat. Ideální místo pro narcopisos.

Ty nejsou problém jen v barcelonské čtvrti, ale i Madridu, Seville či Valencii. Tam všude se na balkonech objevují barevná znamení, která dávají dealeři svým klientům. Bílá pro heroin, modrá pro pravděpodobný dohled policie, červená pro nedostatek zboží. Najít ten správný byt navíc narkomanům pomáhají moderní technologie - dealeři využívají mobilní aplikace, které k nim zákazníky bezpečně dovedou.

Pro ostatní obyvatele domů připomíná život na dosah drogovému byznysu peklo. „Když máte narcopiso v domě, lidé přicházejí a kupují si (drogy) v kteroukoliv denní hodinu. Píchají si je přímo tady. Je tu krev, stříkačky, výkaly, lidé spí na schodech a ve dveřích,“ popisuje Carlos a dodává, že rvačky jsou z bytů slyšet i v pět ráno.

Aby upozornil na vážnost situace, začal podle listu El Mundo po domech provázet novináře i zájemce z řad veřejnosti. Ti během „narcotour“ názorně vidí, jak i jeden takový byt zhorší podmínky v celém domě. Poté, co vzplála jedna z varen, byli například všichni obyvatelé tři týdny bez vody.

Španělé a Katalánci o narcopisos ve svých domech nestojí. Transparent na čtvrté fotografii říká „chceme slušné okolí“.

Občanské organizace napříč Španělskem proto vyzývají politiky i policii, aby zakročili a narcopisos jeden po druhém vyhmátli a zavřeli. V jednom z bytů, u kterého už se to podařilo, se předtím vystřídalo i na 150 zákazníků za hodinu.

Policie tvrdí, že jde o běžný fenomén - drogy se prodávají všude na světě - a že dělá to, co vždy. Sbírá důkazy nutné k tomu, aby získala soudní příkaz a mohla tak do narcopisos vstoupit.

Chodby a ulice plné feťáků však Španělům připomínají divoká osmdesátá léta, kdy v zemi vypukla epidemie závislosti na heroinu. Podle listu El País tehdy také rapidně přibylo pacientů s HIV.

„Pořád jsme docela daleko od tehdejšího stavu. Ale je pravda, že to, co vidíme teď, už jsme dlouho neviděli,“ míní Jorge Nacarino z madridské čtvrti Puente de Vallecas, kde se podařilo zavřít už dvacet narcopisos.

Od té doby tam na balkonech a oknech visí jiná znamení: „Tady žádné drogy nejsou. Prosím nechte nás být. Děkujeme.“