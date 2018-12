Číšník, kterého v Praze brutálně zbili cizinci, musel znovu na operační sál

O zákroku informoval server Novinky.cz, podle kterých se zdravotní stav muže nelepší.

„Má stále problémy s okem, které se bohužel neléčilo, takže doktoři rozhodli o další operaci. Zákrok se týkal i čelisti, postižený má v sobě titanové desky, které se musely nějakým způsobem řešit, protože měl okolí čelistí celou dobu opuchlé. Doktoři proto rozhodli, že kromě toho oka budou řešit i ty tváře,“ okomentoval středeční zákrok bývalý kriminalista a zmocněnec napadeného muže Jiří Brych.

Informaci o tom, že napadený číšník podstoupil ve středu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze další operaci, potvrdil portálu iDNES.cz mluvčí nemocnice Filip Brož.

Incident mezi muži se stal 21. dubna u pražského obchodního centra Quadrio, když číšník skupinu sedmi mužů upozornil, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol.

Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Když zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. V nemocnici se napadený muž probral až po několika dnech. Prodělal dvě operace. Poté, co byl propuštěn z nemocnice, uvedl, že že utrpěl otřes mozku, krvácení do mozku a trojnásobnou zlomeninu lícní kosti.



Nizozemce zadrželi policisté několik dnů po útoku na pražském letišti, pět jich obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem obviněným uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země.

Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Armin N. a jeho bratr Arash původně čelili obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, kvalifikaci činu ovšem změnily lékařské znalecké posudky. Muži jsou stíháni pro pokus o vraždu, hrozí jim až 18 let ve vězení. Od dubna jsou oba muži ve vazbě.