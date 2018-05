Policie dopadla muže podezřelého z pořezání tenistky Kvitové

Po tipu, který policie obdržela v lednu, začali kriminalisté prověřovat člověka, který má mít vazby na olomouckou drogovou scénu. Podle informací České televize byl dotyčný v minulosti vyšetřovaný v souvislosti s útoky na seniory. Sám také údajně drogy užívá. Tenistka ho prý již identifikovala.

Mluvčí prostějovské policie František Kořínek iDNES.cz sdělil, že se k případu nebude vyjadřovat, protože sám podrobnosti nezná.

„Petra Kvitová je v Paříží, chystá se na druhý Grand Slam sezóny. Pokud by byla nějaká zásadní informace, která by znamenala zásadní zvrat ve vyšetřování jejího případu, tak by tu informaci měla, ale v tuto chvíli žádnou takovou informaci nemá,“ řekl iDNES.cz mluvčí Kvitové Karel Tejkal.



Podle informací Blesk.cz zadržela policie podezřelého v úterý brzy ráno. Ve čtvrtek by pak soud měl rozhodnout o případném uvalení vazby.

Policie kauzu uzavřela již loni na podzim a dlouho to vypadalo, že přepadení tenistky v jejím prostějovském bytě zůstane neobjasněno. Olomoučtí vyšetřovatelé přitom vyloučili, že by si zranění mohla sportovkyně způsobit sama.

Na Kvitovou zaútočil neznámý muž ráno 20. prosince 2016. Do domu se dostal pomocí lsti, kdy předstíral, že je revizní technik kotle. V bytě Kvitové pak došlo k potyčce, kdy jí dokonce útočník měl držet nůž u krku a když se tenistka bránila, utrpěla řezné rány na ruce. Poté měl z bytu ukrást deset tisíc korun.

Tenistka se po útoku podrobila náročné čtyřhodinové operaci, při níž jí chirurg Radek Kebrle sešil sedm přeříznutých šlach a dva nervy. Po operaci se ale rána rychle zahojila a Kvitová se již po pěti měsících vrátila na turnaje.

Policie zanedlouho zveřejnila identikit a požádala o pomoc při pátrání i veřejnost, na což zareagovaly desítky lidí. Ještě loni lednu trestný čin kvalifikovala jako vydírání, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Prostějovský tenisový klub v té samé době vyhlásil stotisícovou odměnu tomu, kdo pomůže útočníka dopadnout (psali jsme zde). Později částku za dopadení zvýšil na půl milionu korun.