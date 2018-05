Byli agresivní a lidé je prosili, ať přestanou, líčí žena napadení číšníka

Klára Doubková právě seděla se svými dětmi v restauraci v pražské Vladislavově ulici, když tam přišla skupina mužů s půllitry v ruce. „Personál je poprosil, ať si své pití vypijí jinde a přijdou později, že jim mezitím připraví stůl. V ten okamžik začali muži agresivně reagovat. Začali se hádat, kopat do stolu a ohrožovat ostatní hosty kolem,“ vypověděla v rozhovoru.

Zatímco se personál restaurace snažil přesvědčit cizince k odchodu, ti se chovali stále agresivněji.

„Tři z nich byli takoví urputní, evidentně se chtěli prát. Nemyslím si, že by to naštvaní vycházelo z chování obsluhy vůči nim,“ řekla serveru Doubková. „Prostě se jim nelíbilo, že jim někdo řekl ne, a bylo jim jedno, jestli tam sedí šedesátiletá dáma nebo jsou tam děti.“

Se stoupajícím napětím rostl i strach o bezpečnost. „Ženy křičely, děti brečely. Každý prosil, ať toho nechají,“ uvedla Doubková. Na pomoc obsluze se však podle ní skoro nikdo nevydal, pravděpodobně kvůli počtu útočníků a jejich svalnatým postavám. „Muži jen přihlíželi, což bylo překvapující. Myslím, že kdyby se vytvořila větší skupina, útočníci by si tolik netroufli. Ale to je těžké soudit, proběhlo to hrozně rychle.“

Pak začala potyčka a propukl chaos. Svědkyně popsala, jak viděla rány pěstí, kopance a „pak už jen bezvládné zkrvavené tělo“. Vzhledem k tomu, že je podle svých slov proškolená na první pomoc, se vydala k napadenému.

„Lidi si mysleli, že má jen tržnou ránu a bude to v pořádku. Někdo ho chtěl proto posadit, jiný odvést. Snažila jsem se ho tak dát do stabilizované polohy. Silně krvácel, měl tržnou ránu nad obočím, ale krev mu tekla i z nosu. Zabalili jsme tak do ubrousku ledy a dali mu obklad, aby se krvácení trochu zastavilo,“ vypověděla Doubková.

Přítomní zavolali záchrannou službu, útočníci se mezitím rozprchli. „Což všichni asi byli rádi, protože jediné, co na náměstí vzbudili, byl strach. Štěstí, že mezi nimi byl jeden, který se to snažil mírnit, jinak by to mohlo dopadnout ještě hůře,“ odkazovala Doubková s největší pravděpodobností na muže, který pracuje jako policista v Amsterdamu.

Incident zanechal traumatický zážitek ve všech, zejména však v dětech. Na potomky Kláry Doubkové zapůsobila situace o to hůř, když se k nim po oživování vrátila špinavá od krve. „Vůbec nechápaly, plakaly a byly v šoku. Měly strach, jestli pán přežije,“ uvedla pro Lidovky.cz.