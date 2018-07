Kajínkův synovec pobodal na Chrudimsku muže a dítě, oba jsou v nemocnici

„Prověřujeme fyzické napadení dvou osob nožem, a to dítěte mladšího patnácti let a dospělého muže,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí policie Pardubického policie Jiří Tesař. „Obě osoby byly transportovány do nemocnice. Podezřelého jsme zajistili a byl převezen do policejní cely,“ doplnil.

K identitě útočníka mluvčí žádné informace neposkytl.

„Nevím, co přesně provedl, ale údajně něco ano. Mám jenom informaci, že něco se odehrálo, ale co přesně zatím nevím, čekám, až se dozvím víc. Právě od mé sestry mám tu informaci. Ta by měla nyní mluvit v Prachovicích s policií,“ řekl Primě Kajínek.

„Co vím, tak synovce měla odvézt záchranka, že měl mít záchvaty a tam ho nechali, ale on tam být nechtěl, vyhrožoval reversem. Policie i doktoři sestře řekli, že dokud něco neprovede, tak nemůžou nic dělat, ale sestra mi řekla, ale on je nebezpečný všem i sobě, protože je nemocný,“ doplnil.

Jak vyplývá ze staršího článku iDNES.cz, Kajínkův synovec Patrik v Prachovicích skutečně bydlí. Jiří Kajínek se zde narodil.