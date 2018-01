Byl jsem rozrušen, hájí se boxující novinář. Zkolabovaný muž mluví o otravě

„Omlouvám se všem, a především se omlouvám panu Šulcovi (kameramanovi iDNES.cz, kterému dal třikrát pěstí, pozn. red.). Moje reakce byla nepochybně neadekvátní situaci, která při našem konfliktu nastala. Berte jen prosím v potaz, že jsem byl velmi rozrušen srdečním kolapsem kolegy, o kterého jsem měl obavy,“ uvedl Slezák s tím, že by se chtěl s kameramanem sejít a přátelsky si s ním vše vysvětlit. Podobná situace se mu prý nikdy nestala a zpětně chápe, že novináři situaci dokumentovali.

Přitom ještě v neděli Slezák poskytl rozhovor Českému rozhlasu, ve kterém tvrdil, že není třeba ničeho litovat, protože se nic nestalo, a že potyčku vyprovokoval kameraman, když ho chtěl uhodit. Rozhovor s kameramanem Alexanderem Šulcem a celý jeho pohled na incident vyšel na iDNES.cz v pondělí večer (čtěte Zastal jsem se kolegy a dostal pěstí, líčí kameraman).

Chování svého člena už odsoudil Syndikát novinářů. „Řídicí výbor Syndikátu novinářů již vulgarity a násilí a mediální manipulace provázející závěr kampaně odsoudil a Řídicí výbor chování člena syndikátu Karla Slezáka posoudí a přijme rozhodnutí v souladu se stanovami,“ vzkázal předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý.



Ve štábu byl na vlastní pěst

Slezák se pod omluvu podepsal jako redaktor Pražského zpravodaje, za stejné médium byl také akreditován do volebního štábu Miloše Zemana. Podle vydavatele Pražského zpravodaje Aleše Fritschera ovšem pracuje Slezák jako externí redaktor a u voleb byl na vlastní pěst.

„Pan Slezák je pouze externí dopisovatel. Jednou za čas se domluvíme, on navštíví akci, odkud nám pak podá zprávu, jak to tam probíhalo. Co se týká prezidentských voleb, nekomentovali jsme je, nezabývali jsme se jimi. Pan Slezák se byl zřejmě podívat na výsledek voleb, ale co tam dělal, to musíte projednat s ním,“ řekl iDNES.cz Fritscher.

S tím, jak Slezák spor řešil, prý nesouhlasí a překvapilo ho to. Jestli od něj bude přijímat další texty, se ještě uvidí. „Pan Slezák je zkušený novinář, spolupracujeme už několik let. Co bude dál, to uvidím, až si spolu promluvíme a on vysvětlí svoje chování,“ dodal.

Byl jsem otráven, tvrdí Rokytka

Vysvětlení podal také občasný bloger Parlamentních listů Milan Rokytka, který na akci zkolaboval. Tvrdí, že kolaps nenastal kvůli alkoholu, ale že byl otráven jedem, který mu někdo hodil do nápoje.

Redakci iDNES.cz napsal, že nevykazoval znaky nadměrné konzumace alkoholu, jako je dávení nebo blábolení, ale zkolaboval po požití syntetické drogy Mad Cat (mefedron) nebo něčeho podobného, co podle něj čeští doktoři neznají.

To ovšem nesouhlasí s názorem toxikologů, které oslovila redakce iDNES.cz. „Mefedron je centrální stimulant, podobně jako amfetamin nebo metamfetamin (pervitin). Jeho účinky jsou tedy převážně stimulační, budivé, zvyšuje tělesnou a duševní aktivitu, zvedá náladu, člověk nadměrně komunikuje s druhými, má pocit nadměrné energie, necítí potřebu spát, nemá hlad... Může se dostavit panika, úzkost, halucinace, výpadky paměti, vlivem hyperstimulace může dojít k nadměrnému pocení, bušení srdce, bolestem hlavy, srdeční příhodě. V kombinaci s jinými látkami, například alkoholem, se riziko zvyšuje,“ řekl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Doplnil, že jednoznačně může příčinu otravy určit jedině toxikologická zpráva. Rokytka ovšem na dotaz na zveřejnění jeho lékařské či toxikologické zprávy nereagoval.

„Policie vše vyšetřuje a ačkoliv nemá ani důvěru premiéra, musíme doufat v její profesionalitu, neboť má legální monopol na trestní stíhání a návrhy obžalob,“ uvedl Rokytka.

Policisté událost vyšetřují pro podezření z trestného činu výtržnictví. Zda se zabývají také otravou, jejich mluvčí Tomáš Hulan nepotvrdil. „Pražská policie tuto sobotní událost prošetřuje samozřejmě v celé její šíři,“ uvedl.