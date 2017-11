Američtí letci vytvořili na obloze obří penis, pobouřili tamní obyvatele

Právě tento „vzkaz“ z nebeských výšin pobouřil konzervativní obyvatele malého města Okanogan ve státě Washington na severozápadě USA. Matka od rodiny z Okanoganu si stěžovala v místní televizi KREM 2, ta následně požádala místní armádní složky o vyjádření.

Námořní letectvo ihned reagovalo politováním a ubezpečilo, že podobný obrazec nesouvisí s žádným z ustálených leteckých cvičení. Zároveň ubezpečilo, že hříšníci budou skládat účty. „Námořnictvo očekává od svých posádek plnění nejnáročnějších standardů a toto považujeme za zcela nepřípustné,“ uvedly vojenské úřady v prohlášení.

„Všichni byli v šoku,“ reagoval v místním webovém zpravodajství další z obyvatel Okanoganu. Mnoho lidí ale úkaz i pobavil - fotky obrazce pořízené z mobilních telefonů rychle obletěly internetové sociální sítě.

Podle listu Washington Post to není poprvé, co vojenští piloti něco takového na obloze vytvořili. Už před třemi lety se podobný útvar objevil ve Skotsku. Královské letectvo to později vysvětlilo tím, že pilot tento útvar vytvořil při čekání na přistání, když kroužil ve vzduchu.

Před dvěma roky zase pilot na Floridě vykroužil malým letadlem obrovský penis, který se dokonce ukázal na satelitních snímcích.

Není jasné, jaký postih pilota čeká. Americká armáda letos vydala manuál, podle kterého sexuálního obtěžování zahrnuje široké spektrum chování, od ústních komentářů po fyzický kontakt. Pokud bude šprým pilota vyhodnocen jako sexuální obtěžování namířené proti jinému členovi stejné letky, může to skončit správním řízením, ale může také skončit před soudem nebo vyloučením ze služby.