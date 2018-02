Fenomén Nagano. Hokejová horečka vypukla naplno přesně před 20 lety

„Fenomén Nagano není spjatý jen s vlastním úspěchem jedné generace českých hokejistů, ale i s tím, jak zapůsobil úspěch hokejového týmu v celé společnosti. Nagano se stalo předmětem kolektivní paměti, ať se jedná o samotný turnaj, komentáře Roberta Záruby, přijetí hokejové reprezentace u prezidenta Václava Havla, či samotné přivítání českého hokejového týmu v České republice,“ říká autor výstavy Jan Lomíček.

Kolem toho, kolik se vypilo piva a co se dělo v letadle, se tradují až mytické informace. Byla to první novodobá olympiáda, která přinesla výrazné sportovní úspěchy. „Úspěch na sportovním poli se odrazil ve společnosti. Slavilo se v celé republice. Oslavy zastavily život všude. Byl jsem v té době ve škole a učitelé nám pouštěli hokej během vyučování. Do té doby věc nevídaná,“ přidává Lomíček osobní vzpomínku.

Oslavy byly větší, než když čeští fotbalisté v roce 1996 získali stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. „Byla to první zlatá medaile z kolektivního sportu po rozdělení republiky, tohle ten národ stmelilo,“ upozorňuje Lomíček.

Zázrak na ledě

Nagano je nazýváno turnajem století, protože to bylo poprvé, co NHL udělala přestávku a na turnaj se vypravily její největší hvězdy. „Proti Čechům stála jména jako Wayne Gretzky,“ upozorňuje Lomíček.

„Poprvé po dlouhé době se sešli profesionálové během sezony a na olympiádě. Nejlepší proti nejlepším. Nikdo nás nepasoval na medaili a nám se to povedlo,“ řekl před několika dny při vzpomínkovém setkání hráčů Jaromír Jágr.

Hlavním hrdinou týmu z Nagana byl brankář Dominik Hašek. Triumf považuje i díky premiérovému startu hvězd z NHL za neopakovatelný. „Mělo to atributy, že byla poprvé otevřená olympiáda a sjeli se ti nejlepší. Ve sportu se nedají věci opakovat, vždycky to bude něčím specifické. Když člověk něčeho dosáhne poprvé, tak o to víc je to nesmrtelné. Já zažil něco podobného ve Stanley Cupu,“ řekl Hašek.

To, že dějiny píší vítězové, nicméně platí i pro Nagano. Za hranicemi prošlo dvacáté výročí víceméně bez povšimnutí. Pro poražené soupeře to byl jen jeden zmnoha olympijských turnajů. Snad jen Kanaďané dosud nevěřícně kroutí hlavami, jak mohl jejich tým vedený Gretzkým v semifinále tak narazit.

Třeba Američané mají svůj vlastní mýtus, pojmenovaný Zázrak na ledě. Jejich tým složený převážně z hráčů univerzitních týmů porazil na olympiádě v Lake Placid vroce 1980 tým Sovětského svazu složený z nejlepších světových hráčů té doby.

Vzpomínání na olympijský úspěch hokejistů je navíc trochu nespravedlivé vůči Kateřině Neumannové. Horečka z hokejového zlata totiž zastiňuje to, že běžkyně na lyžích z olympiády přivezla stříbro a bronz.

Hokejisté protestovali proti opeře

Shromáždění fanoušků, kteří vítali hokejisty na Staroměstském náměstí v Praze, mělo dopad i v jedné nečekané oblasti. Urychlilo rekonstrukci bronzového pomníku mistra Jana Husa. Pomník byl během oslav doslova obsypán fanoušky. Ti se v euforii nechovali k uměleckému dílu příliš šetrně a na mnoha místech ho doslova prošlápli. Restaurátoři tak neretušovali jen díry po kulkách vystřelených během Pražského povstání.

Po dvaceti letech se pomalu naplňují také přání fanoušků, kteří skandovali Hašek na Hrad. Brankář sice prezidentem není, ale své štěstí v politice už někteří hrdinové z Nagana zkusili. Obránce Jiří Šlégr se stal poslancem již dříve, nyní i třetí brankář, Milan Hnilička. Ten na olympijském turnaji sice vůbec nenastoupil, zato se stal hlavní postavou opery Nagano.

Ta pojednává o slavném sportovním vítězství, má tři dějství (třetiny) jako hokejový zápas a jejím vypravěčem je právě Hnilička. „Jarda Dušek s hudebním skladatelem Martinem Smolkou dostali nabídku zkusit napsat autorskou operu. U opery se předpokládá, že by to mělo být velké hrdinské téma, takže nejdřív hledali nějaké téma v antice a pak si řekli – kdo je novodobý český hrdina? Přece hokejisti, kteří vyhráli v Naganu,“ popsal vznik opery její režisér Ondřej Havelka. Dušek stvořil libreto, Smolka napsal hudbu. Ta nakonec vydržela v programu Národního divadla pět let a měla šestnáct repríz.

Sami hokejisté měli k opeře rozporuplný vztah. Měli strach, že jim umělci kradou ten mýtus. „Říká se , že proti opeře protestovala oficiální hokejová místa,“ vzpomíná Lomíček.

Vzkřísili Michala Davida

Opera však není jedinou připomínkou olympijského turnaje, na němž se poprvé v novodobé hokejové historii sešli nejlepší hráči světa. Jméno japonského města, kde se olympiáda konala, nese v Česku několik hospod. „Dva bary fungují doteďka. Jeden je na Smíchově, druhý v Kladně. Třetí byl v Ostravě a ten, pokud vím, zanikl,“ vypočítává historik.

V Praze na Žižkově najdete dokonce administrativní areál Nagano. „Projekt svým jménem oslavuje zlatou medaili, kterou Česká republika vybojovala na zimní olympiádě v roce 1998,“ uvádí se na stránkách jeho developera. „Ta značka je živá dodneška,“ potvrzuje Lomíček.

Naganské vítězství inspirovalo vznik řady upomínkových předmětů, třeba hracích karet s obrázky členů slavného týmu. Objevila se však i spousta věcí běžné spotřeby, třeba igelitové tašky Nagano.

Fenomén Nagano změnil život všem, kteří se v jeho blízkosti vyskytli. Zvláštním příkladem může být hudebník Michal David. Ten v devadesátých letech neprožíval právě hvězdnou dobu své kariéry, jako normalizační zpěvák se z pódia stáhl do ústraní.

O restart se postarala informace ze zákulisí hokejové kabiny. Hokejisté tehdy novinářům prozradili, že jeho hity z osmdesátých let byly jejich motivační oporou v šatně. Michal David chytil příležitost za flitry. Využil vlny popularity, složil pro hokejisty píseň Správnej tým a patřil mezi ty , kteří je vítali přímo na pódiu na Staroměstském náměstí. Díky tomu se vrátil do veřejného ahudebního života.

Naganský expres v Kunovicích

Pokud by se chtěl někdo na některou z naganských relikvií podívat zblízka, má možnost na výstavě Národního muzea Přepište dějiny v Národním památníku na Vítkově. Na výstavě pojmenované podle „hlášky“ komentátora Roberta Záruby diváci uvidí předměty zapůjčené Kateřinou Neumannovou nebo památky na tehdejšího trenéra hokejové reprezentace Ivana Hlinku.

„Návštěvníci si budou moci prohlédnout i mužský a ženský nástupní oděv české olympijské výpravy, rukavice či hokejku tehdejšího kapitána týmu Vladimíra Růžičky nebo talisman českých hokejistů,“ popisuje Lomíček. Své čestné místo má na výstavě i křišťálový slon, kterého měli hokejisté jako maskota v kabině.

Od manželky tehdejšího trenéra Liběny Hlinkové má muzeum zapůjčenou pamětní medaili, kterou Ivan Hlinka získal místo té zlaté olympijské. „Trenéři tehdy ještě stejné medaile jako sportovci nezískávali,“ vysvětluje Lomíček. V expozici je i další Hlinkova medaile, pamětní, kterou dostal od Václava Havla po příletu z Japonska, i medaile Za zásluhy, kterou získal rovněž od prvního českého prezidenta. Státního vyznamenání se dočkaly i dvě největší hvězdy týmu – Dominik Hašek a Jaromír Jágr.

Největší relikvie by se ale na Vítkov nevešla. Nadšenci před několika lety zachránili i letadlo vládní letky Tupolev Tu-154M, přezdívané Naganský expres, kterým se hokejisté vraceli domů z Japonska.

Letadlo si budou moci možná už od začátku dubna prohlédnout návštěvníci leteckého muzea v Kunovicích, kam se před dvěma lety přesunulo. Muzejníci na svých stránkách slibují, že možná už vprůběhu letošní sezony budou mít návštěvníci šanci nahlédnout do interiéru letadla.

Jestli se bude triumfální návrat hokejistů opakovat, záleží na tom, zda dokážou v Koreji ještě dvakrát zvítězit. Situace je však úplně jiná. Po mnoha letech totiž letos na olympiádě hokejisté z NHL chybějí.

Pokud se český tým probojuje do nedělního finále, mohly by se na náměstí opět objevit velkoplošné obrazovky. Snad to Jan Hus přežije.