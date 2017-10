Vyhněte se letům s American Airlines, varovala Afroameričany organizace

„NAACP už několik měsíců monitoruje znepokojivé incidenty, které afroameričtí cestující při letech, zejména u American Airlines, zaznamenali,“ uvedla organizace ve svém úterním prohlášení, o němž informoval server The Guardian.

„Ve světle těchto zjištění jsme se rozhodli Afroameričany varovat. Při cestování s největšími americkými aeroliniemi můžou být vystaveni neuctivým, diskriminujících a nebezpečným podmínkám,“ dodává NAACP.

Letecká společnost, která přepraví více než půl milionu pasažérů denně, obvinění odmítá. „Netolerujeme a nebudeme tolerovat jakoukoliv diskriminaci,“ napsal ve zprávě zaměstnancům generální ředitel aerolinií Doug Parker. „Oslovili jsme NAACP a chceme se s nimi setkat, abychom mohli vyslechnout jejich problémy a obavy,“ dodal Parker.

Jedním z Afroameričanů, kteří problémy s American Airlines, nahlásili, je reverend William Barber, aktivista a ředitel pobočky NAACP v Severní Karolíně, jehož případ řeší i soud. Barbera z letu vykázali v roce 2016 poté, co se začal bránit verbálním útokům dvou cestujících bílé pleti. Oba pasažéři mohli v letadle, na rozdíl od Barbera, zůstat.

„Rozdílné zacházení vycházelo z odlišné rasy. Zaznamenali to i ostatní cestující a následně oznámili zaměstnancům American Airlines. Reverend Barber byl klidný, vyhověl všem nařízením a neudělal nic, proč by měl být z letadla vyveden,“ uvádí soud.

Jedna z černošských zaměstnankyň aerolinií podle soudu Barberovi poté, co vystoupil, řekla, že podobné věci se stávají často. „Je mi špatně z toho, co American Airlines dělá,“ dodala.

Agresivní pilot i nucený odchod z první třídy

Další tři zveřejněné incidenty se odehrály během letošního roku. Čtyřiadvacetiletá studentka práv na Harvardu Briana Williamsová se do konfliktu s palubní posádkou dostala kvůli kočárku své čtyřměsíční dcery. Její let byl na poslední chvíli kvůli problémů s řízením letového provozu a nepříznivému počasí odložen o více než pět hodin.

Letadlo se tak vrátilo k bráně a všichni cestující ho museli opustit. Williamsová požádala zaměstnance, zda by jí mohli již odbavený kočárek vrátit, což odmítli. „Řekla jsem jim, že letadlo bez kočárku neopustím,“ svěřila se Williamsová deníku The New York Daily News. Posádka přivolala pilota, který se podle Williamsové rozčílil a zavolal na ni policii.

I jednu z předsedkyň ženského hnutí Women’s March Tamiku Malloryovou z letadla vyhodili na žádost pilota. Ten zaslechl její prosbu ke stevardovi o výměnu sedadla. „Byl to agresivní bílý muž. Vyhodil mě, nerespektoval mě a snažil se mě zastrašit,“ okomentovala Malloryová událost pro The New York Daily News.

V květnu Rane Baldwinovou donutili zaměstnanci American Airlines opustit zakoupené sedadlo v první třídě a přesunuli ji do zadní části letadla. Její bělošskou kamarádku Janet Novackovou, s níž cestovala, však na původním místě nechali. O události tehdy informoval server The Root.

„Rostoucí počet incidentů naznačuje rasovou předpojatost a odráží nepřijatelnou firemní kulturu. Je to chování, které nemůže být považováno za normální nebo náhodné,“ řekl prezident a generální ředitel NAACP Derrick Johnson. Organizace podle jeho slov očekává, že vedení letecké společnosti jejich námitky vyslechne a napraví.