Mývaly v USA podezírali z opilosti. Šelmy byly přitom nemocné

Nákaza vzteklinou je velmi nebezpečná. Virus může napadnout centrální nervovou soustavu, což často končí smrtí. Nedávno zemřel v Maroku Brit a dvě děti poté, co je pokousala infikovaná kočka. I to byl důvod, proč lidé podle deníku The Washington Post k podivně se chovajícím miltonským mývalům přivolali policii.



Strážníci však nabyli podezření, že zvířata nejsou nemocná, ale opilá z kvasících jablek, která mohla pojídat. Policisté i tak raději nechali zvířata v izolaci, dokud se jim nezdála střízlivá, a poté je znovu vypustili do volné přírody.



Miltonští mývalové se tak zařadili do dlouhé řady živočichů, kteří se dostali do novinových titulků kvůli opilosti na veřejnosti. Například v Gilbertu v americkém státě Minnesota policie přijala zprávy o ptácích, kteří nalétávali do oken a aut. O ptačí intoxikaci se postaraly časné mrazíky, kvůli kterým bobule na keřích zkvasily dříve, než stihli ptáci odletět na jih.

Miltonské mývaly ale policie z opilosti podezírala neprávem. K rozuzlení celého příběhu přispěl další mýval, který spadl ze stromu. Do případu se následně vložili veterináři. Ti mu diagnostikovali psinku a museli ho utratit. Zbylé dva mývaly strážníci převezli na veterinární kliniku v Charlestonu.

Letos na jaře zase média informovala o mývalovi, který se začal chovat letargicky poté, co se dostal k zásobám marihuany. Většina podobných případů, které veterináři zaznamenali, se dosud týkala psů, kteří si smlsli například na marihuanových sušenkách.