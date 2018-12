Pít alkohol na honu si dnes nikdo nedovolí, říká šéf Myslivecké jednoty

Chodíte vy osobně na hony?

Ano, jsem myslivec, na hony chodím.

Jsou hony pro myslivce nebezpečné?

Myslivci jsou velmi dobře proškoleni v bezpečnosti zacházení se zbraní a v bezpečné střelbě, na každém honu jsou na to všichni navíc důrazně upozorňováni. Pokud jsou na místě nějaká nepřehledná místa, také to ví. Myslím si, že bezpečnost na honech je dnes hodně vysoká.

Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla, kterými se musí myslivec na honu řídit?

Je to víc věcí. Nejdůležitější je bezpečná manipulace se zbraní. Každý myslivec je veden k tomu, aby se zbraní v každé situaci zacházel tak, jako by byla nabitá. Další zásady určují, jak se chovat při nabíjení a vybíjení zbraně, kam mají myslivci mířit.

Další věc je bezpečná střelba. Většinou platí zákaz střelby dovnitř do leče, kde se pohybují honci. Důležitá je také znalost toho, jak se střely odrážejí. Všechny tyto věci by myslivci měli znát. Každý člověk na střeleckém stanovišti je navíc poučen, kam nesmí střílet.

Jak samotný hon probíhá?

Je několik různých druhů lovů. Většinou je to obestavený prostor v lese, kde stojí dokola střelci a uvnitř se pohybují honci, ti vytlačují zvěř směrem ke střelcům. První zásada je nestřílet dovnitř do leče, ale pouze směrem ven. Každý myslivec navíc musí vědět o svých sousedech.

Dnes už se u nás hojně požívají reflexní prvky, aby byli lidé v lese lépe vidět. Od začátku až do konce nikdo nesmí opustit svoje stanoviště. V Česku dnes existuje pět a půl tisíce mysliveckých spolků. Kdyby každý z nich udělal jenom čtyři společné akce za rok, a dělá se jich víc, je to celkem dvacet tisíc loveckých akcí.

Podle vás jsou tedy bezpečnostní opatření na honech dostatečná?

Určitě ano, pak už záleží na každém jednotlivci. Je to jako při řízení auta. Každý je vyškolený, stejně ale může udělat chybu. Totéž platí při střelbě.

Pokud se chce člověk stát myslivcem, jaké musí splňovat podmínky?Musí složit zkoušku z myslivosti. Nejdřív proběhne základní kurz, potom následuje roční praxe v mysliveckém spolku, až poté se skládají závěrečné zkoušky. V průběhu přípravy probíhá i výcvik k bezpečné střelbě a bezpečnosti zacházení se zbraní.



Dělají se u myslivců nějaké průběžné testy způsobilosti nebo kvality zraku?

To už souvisí s držením zbrojního průkazu. Na to, aby člověk vlastnil zbraň, lovecký lístek nestačí, myslivec musí ještě složit zkoušky na zbrojní průkaz. Ten se potom pravidelně obnovuje. V této fázi musí myslivec projít testy. Podle zákona je tam několik povinností včetně lékařského vyšetření. Situace, kdy lékař nesmí potvrdit vydání zbrojního průkazu, jsou definovány zákonem. Zohledňují se fyzická i psychická omezení.

Existuje i věkové omezení?

To je dáno pouze posudkem lékaře.

Slovníček pojmů Leč je prostorově omezená část honitby, v níž probíhá jedna část honu.

Honci pří honech především nadhánějí zvířata lovcům a sbírají zastřelené kusy. Spárkatá zvěř je větší nekožešinová srstnatá zvěř, patří sem například divoká prasat, jeleni nebo mufloni.

Jak je to na honech s alkoholem?

Já dělám myslivost víc než 35 let a pamatuji si ještě ze svých začátků, že už tenkrát chodila policie na kontroly. Dnes si pití alkoholu na honu nikdo nedovolí.

Policie chodí na kontroly neustále, objeví se i v průběhu lovu a vybere si lidi, kterým dá dýchnout. Zkontrolují si samozřejmě zbraně včetně veškeré dokumentace. Navíc na lov prakticky všichni jezdíme autem. Dnes se s alkoholem na honu člověk vůbec nesetkává.

Kdyby byl myslivec na honu opilý, jaký mu hrozí postih?

To by byl velký problém. Policie mu na místě zabaví zbraně a zbrojní průkaz. Nejkratší lhůta pro odebrání zbrojního průkazu při porušení zákona o zbraních a střelivu je pět let. Jde o přestupek a nikdo to nechce riskovat.

Myslivost nejsou jenom hony, dochází ke zranění i při dalších činnostech?

Na počet skupinových i individuálních akcí a vystřelených nábojů jsou zranění jen zanedbatelná promile. Při dalších činnostech, jako je například stavba mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře a tak dále, se stávají jen drobné úrazy. Jen vzácně se přihodí úraz v důsledku střelby.

Občas se něco stane, samozřejmě v drtivé většině případů je to vina střelce a zanedbání povinností z jeho strany. Někdy je to opravdu nešťastná náhoda, to byl možná právě i ten poslední případ z Tachovska.

Jaký je obecně význam honů pro myslivost?

Jedna věc je, že jde o tradiční způsob lovu. Některé druhy zvěře navíc nesmíme lovit ze zákona jinak než na společném honu, jedná se hlavně o kachny, bažanty a zajíce. Navíc stále bojujeme s vysokými stavy divočáků, ale i další spárkaté zvěře. Hon je jeden z velmi účinných způsobů, jak stavy přemnožené zvěře regulovat.