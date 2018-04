Mynář dokončil rekonstrukci vily. Změnil barvu fasády, přidal výtah

Podle sousedů nechodí Mynář na kontroly své novostavby pravidelně. „Čas od času je tu vidět. Naposledy tu byl tuším minulý týden,“ říká jeden z nich.

Původně prvorepublikovou vilu v pražských Strašnicích pořídil kancléř Vratislav Mynář na konci roku 2014. Koupil ji za 5,5 milionu korun od advokáta Víta Širokého, který proslul třeba zastupováním odsouzeného lobbisty Romana Janouška.

To však nebyla jediná pochybnost, která transakci provázela. Za Mynáře totiž v celé věci jednala brněnská advokátní kancelář Jiří Jestřáb & Richard Tománek, přičemž oba zmínění advokáti patří k významným sponzorům prezidentské kampaně Miloše Zemana. Jestřáb Zemanovi věnoval 800 tisíc korun, Tománek pak 900 tisíc. Oba také v minulosti finančně podpořili Zemanovu Stranu práv občanů.



Realitní experti se navíc shodovali, že cena objektu v lukrativní části Prahy mohla být dvojnásobná, ne-li vyšší. Mynář nicméně všechna nařčení odmítl. A svou vilu si nechal zrekonstruovat k obrazu svému a své rodiny – manželky Alexandry a téměř tříletého syna.

Kromě schodiště se všichni budou moci po domě pohybovat také výtahem. Vila má celkem čtyři patra (přízemí + tři) a kromě běžných místností, jako je kuchyně, ložnice či dětský pokoj, v ní vznikne také relaxační wellness zóna s vířivkou a saunou. Nacházet by se měla v přízemí.

Na Vánoce. Ale které?

K domu by pak ještě v jeho zadní části měla být dostavěna garáž. Zatím minimálně pro auto Alex, protože kancléře vozí hradní limuzína. „I bez ní je už dům ale hotový. Už tam stěhovali i nábytek. Myslím, že kdyby pan kancléř skutečně chtěl, mohl by se klidně nastěhovat,“ vylíčil Mynářův soused. Nyní u domu upravují zahradu.

Kdy se kancléř hodlá do vily nastěhovat, nicméně není jisté. Navzdory všem jeho vyjádřením, že rodina by se chtěla nastěhovat do Vánoc, nelze odhadnout, které měl na mysli. Na Hradě jej po znovuzvolení Miloše Zemana čekají při dobré vůli ještě minimálně patery a on nemá kam spěchat.

Mynář totiž už několik let obývá jeden z hradních bytů. Ve vile hned u brány do Pražského hradu už dokonce zůstal jako poslední služební nájemce. Redakci to sdělil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Ivo Velíšek, ředitel Správy Pražského hradu, která má služební byty na starosti.

„V objektu jsou další tři bytové jednotky, z nichž jedna je využívána pro jednorázové ubytování v rámci potřeb organizací na Pražském hradě. Zbylé dvě jednotky jsou po odstěhování nájemníků k rekonstrukci,“ upřesnil k tomu mluvčí správy David Šebek. Kancléř za užívání stometrového služebního bytu včetně nájemného za vybavení a úhradu za služby měsíčně platí necelých 17 tisíc korun.

Kdy tento stav Mynář hodlá změnit a přestěhovat se do své vily, neupřesnil ani nyní. „Jde o zcela soukromou záležitost,“ napsal v reakci na dotaz MF DNES. Bez odpovědi přitom nechal i dotazy, kolik jej dosud rekonstrukce stála a bude ještě stát. V minulosti opravu vily odhadoval na zhruba deset milionů korun.

Minimum 30 milionů

Navzdory tomu, že k vile má přibýt ještě garáž a není upravena zahrada, má už nyní objekt hodnotu bezmála třiceti milionů. „Prodejní cena podobných objektů v dané lokalitě se může pohybovat od 26 do 29 milionů korun,“ řekl MF DNES Pavel Beneš, ředitel marketingu realitní kanceláře Evropa.

V případě vily kancléře Mynáře byl nicméně odhad dělán bez toho, že by se vědělo, co je uvnitř. „Pakliže by byl objekt luxusně vybaven, dal by se prodat i za pětatřicet až šestatřicet milionů korun,“ doplnil k tomu Beneš.

Mynář podle zveřejněného majetkového přiznání vlastní na 125 pozemků, mezi nimi značnou část v městysu Osvětimany, kam se původně přistěhoval za svou bývalou manželkou. Ke zdejšímu lyžařskému areálu tu patří také hospoda a penzion. V Praze kromě vily ve Strašnicích spoluvlastní prostřednictvím firmy VV Invest i dům pod Hradem v odhadované hodnotě až 70 milionů korun. Další historický dům má kancléř také v Brně, kde mu patří i další byt ve vilové čtvrti.

Jak vypadala vila před rekonstrukcí: