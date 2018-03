Mynářova letenka do Číny stála téměř sto tisíc korun, zjistila MF DNES

„Celková částka výdaje na pracovní cestu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky není známa, neboť dosud neuplynula lhůta pro vyúčtování této pracovní cesty,“ uvedl v reakci na dotaz ředitel odboru legislativy a práva Václav Pelikán. MF DNES Kancelář prezidenta republiky požádala o odpovědi podle zákona o svobodném přístupu k informacím.



„Z prostředků kanceláře byla hrazena letenka koupená pro vedoucího kanceláře prezidenta na cestu do Číny a zpět v celkové částce 93 781 korun,“ doplnil Pelikán s tím, že pracovní cesta nebyla uskutečněna leteckým speciálem, ale linkou.

Kdo platil cestu druhému z „hradních“ mužů, není jasné. „Výdaje spojené s cestou pana Nejedlého Kancelář prezidenta republiky nehradila,“ uvedl ředitel hradního odboru legislativy a práva.

Hrad mi cestu neplatil, uvedl Tvrdík

Tvrdík na twitterovém profilu uvedl, že za něj Hrad cestu také nehradil. „Kancelář prezidenta republiky mi nikdy nic neplatila, ani za mě nehradila, a to platí i pro poslední cestu do Činy,“ uvedl Tvrdík.



Podle Hradu se česká delegace do Číny vypravila proto, aby vyvrátila spekulace, jestli vyšetřování Zemanova poradce Jie Ťien-minga bude mít vliv na aktivity společnosti CEFC China, která má v České republice řadu projektů. „A zda tím nebudou tyto projekty, včetně zaměstnanosti lidí, ohroženy,“ doplnil Pelikán.

Dvojice Zemanových emisarů se do Číny vydala s Tvrdíkem minulý týden v úterý, vrátila se v sobotu. Prezident výpravu svých podřízených do Číny hodnotí jako úspěšnou. Investice z Říše středu by totiž podle něj do Česka měly plynout dál. „Mám pocit, že ta trojice udělala velký kus práce,“ řekl Zeman v rozhovoru pro čtvrteční MF DNES.