Mynářův muž v Lánech utratil stamiliony. Zbytečně, ukazují posudky expertů

Je to zdaleka největší zakázka, kterou šéf Lesní správy Lány Miloš Balák vypsal od chvíle, co ho do funkce dosadil hradní kancléř Vratislav Mynář. Za zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava v lánské oboře dá Hrad podle zveřejněných dokumentů v součtu téměř 360 milionů korun z veřejných peněz.

Když zhruba před rokem Balák slavnostně představoval hotovou první etapu prací – vyztužený levý břeh za téměř 130 milionů – padala slova o tom, jak práce byly zásadní a nezbytné.

O půl roku později za manipulaci zakázky policie obvinila nejen Baláka, ale i manažera stavební firmy Energie Kladno. Tato firma práce provedla. A zároveň k ní měl Balák blízko, protože sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, kterému šéfoval.

Experti: Zbytečné zpevňování

MF DNES nyní zjistila, že vynaložit stamiliony dost možná nebylo tak nezbytné, jak to Mynářovi podřízení vykreslovali. Hned dvě mimořádně respektované geologické kapacity totiž v minulosti zpracovaly posudky, podle kterých byly nákladné práce zbytečným luxusem a vůbec je nebylo třeba dělat.

Mynářovi podřízení se snažili argumentovat tím, že při sesypávání zeminy, padání a tlení listí se zhoršuje kvalita vody v nádrži Klíčava, která je rezervoárem vody pro Kladno. Martin Hrubeš z Odboru geologie ministerstva životního prostředí ale namítal, že takové procesy jsou v přírodě zcela běžné a vodu neohrožují, naopak se s nimi počítá.

A podobně dopadl i posudek České geologické služby.

„Přehrada Klíčava není přímo ohrožena. Jediné, co je ohroženo, je lesní cesta vedoucí podél břehu přehrady,“ píše se v dokumentu, do kterého měla MF DNES možnost nahlédnout.

Geologové zároveň vyjadřují v materiálu značné pochyby, jestli záchrana cesty, kterou v oboře uzavřené pro veřejnost používá jen několik zaměstnanců Lán, za vynaložené desítky milionů stojí. I když připouštějí, že výsledek prací vypadá hezky.

„Bohatě by ale stačilo, kdyby jednou za rok projeli po cestě buldozerem a shrábli nasypanou zeminu,“ míní jeden z geologů, který situaci na místě zkoumal. Jméno si zveřejnit nepřál. „Vždyť je to les, nikoli park,“ dodává.

Proč Balák na zadání prací tak tlačil, MF DNES nevysvětlil. Šéf Lesní správy Lány ani po 14 dnech nekomunikuje. Ve čtvrtek jeho asistentka novinářské dotazy odmítla s tím, že si má redakce podat oficiální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podle nedávné analýzy MF DNES většinu zakázek vedení Lán vypisovalo na takové částky, aby se vešly do limitu zákona o veřejných zakázkách a nemusely se soutěžit. A v mnoha případech pak „z ruky“ zakázky dostávaly firmy spjaté s Balákem či přímo Mynářem.

První etapu prací na vodní nádrži ovšem dle záznamů Lány poctivě soutěžily. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Díky tomu zvítězila kladenská firma Energie, která nabídla, že vše provede za zhruba 69 milionů bez DPH.

Cestu prodloužit a odvodnit, miliony naskakují

Balák ovšem v průběhu toho, co sponzor jeho basketbalového klubu na svahu pracoval, se společností uzavřel dodatky smlouvy. Nejprve v Lánech zjistili, že je třeba udělat hrubší cestu, než s jakou počítal projekt. Následně se přišlo na to, že cestu bude nutné o kilometr prodloužit či udělat odvodňovací žebra.

Podle oficiálního zakázkového webu Lán tak výsledná cena zakázky vyskočila až na 130 milionů. To je více, než v původním tendru nabídla nejdražší konkurenční firma, která kvůli tomu s Energií prohrála.

Posudky, které si zadal fond životního prostředí a které práce zhodnotily jako zbytečné, ale Mynářovu muži nezabránily v tom, aby vloni v květnu vypsal stamilionové pokračování.

Do břehů Lány investují další stamiliony, expertům navzdory

Zatímco první etapu zpevňování břehů stavební firma dokončila už předloni na podzim, druhá etapa je podle registru smluv v běhu nyní. Práce mají dle smlouvy skončit v říjnu. Tu už přitom Mynářovi podřízení nesoutěžili, i když je za 230 milionů a výrazně dražší než původní etapa.

Zvolili užší řízení, ve kterém oslovili konkrétní firmy. Opět rozhodovalo, kdo nabídne nejnižší cenu. Energie tentokrát nezvítězila sama, ale ve spolupráci s libereckou firmou Syner. Žádná jiná firma, která bojovala o první etapu, se druhého „výběrka“ neúčastnila. Nabídnuté ceny konkurentů se navíc lišily minimálně. Pět firem nabídlo práce za cenu od 191 do 198 milionů.

„Věc se klidně mohla odehrát tak, že zatímco první etapa proběhla soutěžně v pořádku, v druhé části už ostatní soutěžitelé dělali pouze křoví,“ řekl expert na veřejné zakázky z protikorupční organizace Oživení Jan Nevyjel.

Mezi „elitní“ pěticí přitom byla třeba i jihočeská firma Swietelsky stavební, další sponzor Balákova basketu, která v Lánech dělala jiné zakázky.

Mynář lánské zakázky komentovat odmítá. Zato se obviněného Baláka opakovaně zastal. Hrad dokonce na vyšetřování neúspěšně podal stížnost k Ústavnímu soudu. Podle vyjádření Hradu Balák ve funkci zůstane i nadále.