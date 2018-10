V ústeckém muzeu mají nejdražší účetní, zpronevěřila téměř půl milionu

Zpráva o zpronevěře, na kterou se přišlo náhodou, před časem vzbudila velkou pozornost, MF DNES nyní zjistila detaily, které ukazují, jak snadno mohla jedna pracovnice okrádat významnou instituci krajského města.



Vše začalo v roce 2013, kdy měla ekonomka muzea Věra H. finanční problémy a skončila v exekuci. Kvůli dluhu 53 tisíc korun se dražil její dům oceněný na 1,2 milionu a nabízený za nejnižší podání 796 tisíc korun. Nakonec se neprodal a Věra H. ho vlastní dodnes.

Právě na podzim 2013 prověřoval kontrolní odbor magistrátu v Ústí nad Labem hospodaření muzea a našel množství chyb. Ekonomka dostala rok na nápravu. Když však kontroloři přišli na podzim 2014 znovu, zjistili, že účetnictví je v ještě horším stavu než předtím.

V té době se po komunálních volbách vyměnilo vedení města a po něm i šéf muzea. Nový ředitel Václav Houfek okamžitě nařídil audit a požádal ekonomku, aby mu předložila účetnictví. Věra H. však odešla na nemocenskou a prodlužovala ji celý rok. Nebrala telefon, s nikým nekomunikovala. Když vyčerpala maximální možnou délku v pracovní neschopnosti, prostě nepřišla do práce a Houfek jí dal výpověď.

Při následném auditu se zjistilo, že účetnictví je v rozkladu. K některým platbám chyběly doklady, jiné nechodily tam, kam měly. Padla dvě trestní oznámení, jedno podal ředitel Houfek, druhé vedení města.

Kradla i po kontrole

Vyšetřovatelé zjistili, že ekonomka od ledna do listopadu 2014 vykazovala v účetnictví neexistující dohody o provedení práce sedmi zaměstnanců, kteří neměli o ničem ani ponětí. Jejich odměnu si pak posílala na svůj účet. Jednou to byly tři tisíce, jindy skoro deset. Celkem si naposílala přes 128 tisíc. O její otrlosti svědčí fakt, že to dělala i poté, kdy magistrátní kontrola našla chyby v účtech a nařídila je opravit.



A to nebylo vše. V prosinci 2013 vystavila falešné doklady na práce od podnikatele, které ve skutečnosti nikdo nikdy nezadal, a 162 tisíc opět poslala sobě. Jindy si jednoduše nechala platby, které do muzea přišly za opravdu odvedené služby. V listopadu 2012 zaplatila z účtu muzea za jednu službu dvakrát. Jednou tomu, kdo ji odvedl, podruhé poslala stejnou částku 95 400 korun sobě.

Policie ji obvinila ze zpronevěry a zkreslování údajů o hospodaření. Soud jí dal roční trest podmíněně odložený na zkušební dobu tří roků a nařídil zaplatit škodu. „Obviněná je povinna nahradit poškozené organizaci částku ve výši 429 490 korun,“ stojí v trestním příkazu, který má MF DNES k dispozici. Ekonomka proti němu neprotestovala.

Přestože soudní rozhodnutí nabylo právní moci už loni v prosinci, odsouzená dosud splácet nezačala. A denně se suma zvyšuje o úroky.

V dubnu se proto ředitel muzea Houfek obrátil na advokátní kancelář, aby dluh vymohla. „Vyzval jsem ji, aby zaplatila a aby s námi jednala a navrhla třeba splátky, ale ona si moji výzvu zaslanou poštou odmítla převzít,“ řekl advokát Lubomír Hlavatý. „Teď už věc řeší exekutor,“ dodal. Pokud se odsouzená žena bude vyhýbat placení po celou zkušební dobu, hrozí jí, že soud změní podmínku na vězení.

Je otázka, zda exekutor něco vymůže. Letos v květnu totiž žena skončila kvůli jiným dluhům v insolvenci, správce nabízí k prodeji pozemky, které spoluvlastní na Ústecku i Náchodsku, odkud pochází.

Reportér MF DNES ji vypátral v domku v Povrlech na Ústecku, ale žena neotevřela a na zanechanou žádost o rozhovor nereagovala.

Krást peníze v muzeu mohla proto, že nad sebou už neměla nikoho, kdo by její účetní transakce prověřoval. „Zavedli jsme kontrolní mechanismy tak, aby o každé platbě věděli dva tři lidé a nebylo to jen na jednom,“ dodal ředitel Houfek.