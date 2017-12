Mladík, který po pádu z vlaku přišel o obě nohy, zemřel v nemocnici

Jednadvacetiletý mladík stál zvenku vlaku na stupátku a spatřil ho svědek, který jel ve vlaku po vedlejší koleji. Média uvádějí, že mohl naskakovat za jízdy do vlaku, nebo se s ním otevřely dveře (více zde Muž na Orlickoústecku vypadl z vlaku).

Mladík pak spadl do kolejiště a utrpěl velmi vážná zranění, vrtulník ho přepravil do nemocnice v Hradci Králové, kde následně zemřel.

„Nemůžeme nyní s určitostí říct, co se stalo, musí se to svědeckými výpověďmi potvrdit, což bude trvat několik dní nebo týdnů. Uvidíme, zda kolegové případ odloží, nebo obviní nějakou osobu, která by za to mohla být zodpovědná,“ dodal Vilímková.