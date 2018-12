Říkal jsem to, komentuje Zeman policejní zprávy o islámské hrozbě v ČR

Ve středu zveřejněných závěrů NCOZ si všiml i prezident České republiky Miloš Zeman. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka zpráva ukazuje na rizika, na která hlava státu upozorňuje dlouhodobě. „Se závěry této zprávy se pan prezident již seznámil, na zmíněné nebezpečí upozorňuje veřejně již řadu let,“ napsal redakci iDNES.cz Ovčáček.

Podle policistů existují signály, že v ČR funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území.



„Nebezpečí v podobě nekontrolovatelného vstupu osob praktikujících islám na území ČR byla již v současné době zaznamenána,“ konstatovala centrála. Zmíněné agentury podle ní povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení.

„Nemusí to být jen firmy a agentury sídlící v České republice. Nemyslíme tím, že se jedná o české firmy, mohou to být agentury, které zprostředkovávají dejme tomu třeba léčebné pobyty na území České republiky,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Nebezpečí je reálné, říká arabista

„Nemám pochybnosti o důvěryhodnosti výroční zprávy, kterou vydala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Toto téma je pod naprostým drobnohledem. BIS podává reálná zjištění a je důležité mít na paměti, že nebezpečí terorismu na našem území je reálné. Je tu nesporné riziko,“ uvedl přední český arabista Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR.



Podle něj v Česku žijí muslimové, kteří jsou neukotvení a nechají se tak přesvědčit. „Je tu reálné riziko, že přijde nějaký radikál a tuto menšinu zradikalizuje,“ doplnil.

Největší české kauzy a události spojené s muslimy Portál iDNES.cz vybral události spojené s touto komunitou, které vyvolaly největší ohlas.

Kázání a střelba v brněnské mešitě V roce 2011 se na veřejnost dostalo kázání, které v brněnské mešitě pronesl konvertita Lukáš Větrovec a v němž napadal židy. Hidžáb na střední škole Pražská střední zdravotnická škola v Ruské ulici v roce 2013 zakázala muslimkám na vyučování chodit v šátku zahalujícím vlasy a krk. Zakázaná kniha Policejní razií a obviněním expředsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky skončilo v roce 2014 vydání knihy s názvem Základy tauhídu – Islámský koncept boha. Ta je v některých západních zemích zakázána a její autor do některých států nesmí. Panika na Staroměstském náměstí V srpnu 2016 sehráli odpůrci islámu s použitím replik zbraní zinscenovanou okupaci Prahy Islámským státem a střelbou slepými náboji vyděsili kolemjdoucí. Několik se jich při úprku zranilo. První Češi obvinění z terorismu Policie v lednu 2018 obvinila z terorismu první tři Čechy. Jedním z nich je Sámer Shehadeh, o nějž se již dříve zajímaly tajné služby.

Sociolog Karel Černý z Karlovy univerzity nicméně uvedl, že závěry NCOZ je třeba brát s rezervou, protože se jedná o nástupnickou organizaci ÚOOZ, jehož odbor pro boj s extremismem již jednou šlápl výrazně vedle. „Provedl totiž v roce 2014 masivní razii během páteční bohoslužby v pražské mešitě a modlitebně kvůli podezření, že se tam bude distribuovat kniha Základy tauhídu, vydaná však již v roce 2012 a běžně dostupná i v síti veřejných knihoven nebo na internetu. Nakonec byl obviněn jediný člověk, kterého navíc soud první instance zprostil viny, takže jediný výsledek policejní akce byla mezinárodní ostuda a ztráta důvěry umírněných českých muslimů k české policii, která je však pro boj s radikály důležitá. Tato akce ukázala na nedostatek expertízy, neprofesionalitu a absenci kvalitních informátorů.“

Zdůraznil, že migrace se nemusí hned rovnat bezpečnostní hrozbě. „Příkladem je český džihádista Jan Silovský, který má české kořeny, pochází z Plzeňského kraje. Takže radikálové mohou být i lidé ze středu většinové společnosti a nemusí být vůbec imigranti a mít jakékoliv vazby na ostatní muslimy,“ doplnil.

Podle BIS České republice zatím žádné nebezpečí nehrozí a tajná služba nemá žádné informace o tom, že by se na našem území pohybovali lidé podezřelí z přípravy teroristického útoku. „Ve spolupráci se zahraničními partnery dokážeme mít pod kontrolou větší část pohybu nebezpečných osob, na druhou stranu žijeme v otevřeném světě, ve kterém nedokážeme dostat pod kontrolu sto procent těchto osob,“ uvedl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

„Jako celek se muslimové v České republice chovají korektně a umírněně a existují i náznaky jistých ‚samočistících‘ mechanismů, kdy drtivá většina členů této komunity odolává ojedinělým radikálům, kteří se pokoušejí pro svojí ideologii u nich získat podporu. O takové výjimečné jedince se pochopitelně BIS zajímá,“ doplnil pro server iDNES.cz mluvčí BIS.

Zatím podle něj tito radikalizovaní jedinci zůstali zcela osamocení a ve svých pokusech neúspěšní. „BIS je samozřejmě bdělá a naši lidé dělají maximum, abychom měli přehled o všem, co by byť jen naznačovalo nějakou potenciální hrozbu pro bezpečnost České republiky.“

Redakce iDNES.cz oslovila i Muslimskou obec v Praze, aby vyjádřila své stanovisko ke zveřejněné zprávě. „Jako náboženská obec jsme vázáni dodržováním předepsaných zákonů ČR. Pokud člověk jedná protizákonně a je jurisdikčně prokázána jednotlivci vina, musí nést za své jednání odpovědnost. My neneseme odpovědnost za chování jednotlivých osob, jako náboženská obec deklarujeme mírové soužití a podporujeme vzájemné dialogy formující mosty porozumění. Je naším cílem uchovat si morální kredit, který jasně ustanovuje odpovědnost k zákonům ČR,“ uvedla.



Hlavní je mezinárodní spolupráce

„Předpokládám, že pohyb nebezpečných osob po Evropě se kontroluje napříč tajnými službami. Doufám, že jejich hledáčku nikdo neunikne,“ uvedl místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček.

Podle člena výboru Jana Bartoška je hlavně důležité, aby s ohledem na tyto skutečnosti mezi sebou státy spolupracovaly. „To, co se dá proti tomu dělat, je mezinárodní spolupráce v schengenském prostoru. Vzhledem k tomu, že už nejsou standardní kontroly na státních hranicích všech států, tak platí dodržování pravidel, který si mezi sebou státy domluví, zejména u těch států, které tvoří hranice schengenského prostoru nebo EU jako takové,“ uvedl Bartošek.

„Je to poměrně známý fenomén, my jsme na něj upozorňovali už několik let zpátky,“ uvedl předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). „Prvním čtením nyní prošel návrh našeho zákona o postavení ideologie islámu mimo zákon v České republice, takže to je dobrá zpráva,“ doplnil.

Česká policie doposud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Podle NCOZ bude do budoucna i nadále nezbytné „monitorovat činnost muslimských komunit za účelem odhalování konkrétních teroristických hrozeb, včetně odhalení jednotlivců nebo zájmových skupin s radikálními náboženskými názory, které jsou v rozporu s právním řádem ČR“.

Islámský radikalismus sice patří k hlavním bezpečnostním rizikům, kterým Evropa na počátku třetího tisíciletí čelí, v Česku je však jeho hrozba podle předloňského vládního Auditu národní bezpečnosti velmi malá. Mezinárodní teroristické organizace zde podle dokumentu mají jen minimální zázemí pro svou činnost.

„Málo početná a dobře integrovaná muslimská komunita v ČR nevykazuje četnější známky radikalizace. V zemi nedochází k vytváření takových sociálně vyloučených lokalit či paralelních společenských struktur, které by fungovaly jako zázemí pro teroristické aktivity,“ upřesňují autoři.

Podle odhadů expertů v České republice žije přibližně 22 tisíc muslimů. Přesný počet, kolik lidí s islámským náboženství u nás je, bohužel není. V rámci sčítání lidu v roce 2011 uvedlo 1 921 obyvatel jako svou víru islám, dalších 1 437 se přihlásilo k Ústředí muslimských obcí.



Dohromady tedy podle oficiálních zdrojů bylo v České republice 3 358 muslimů. Jenže je tu problém, téměř polovina všech obyvatel České republiky, přes 4,6 milionu lidí, nechala tuto nepovinnou kolonku s vyznáním prázdnou. Kolik z nich bylo muslimů, nikdo netuší.