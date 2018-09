Ničím se nevymykal, říká Sáňka k mladíkovi obviněnému z přípravy útoku

Znal jste muslima Dominika K. a víte o tom, že je obviněn z plánování teroristického činu?

To jméno Dominik mi neříká vůbec nic, na to, že do mešity chodil někdo původem ze Slovenska, bych si asi vzpomenul. Párkrát se tam objevil, ale neznal jsem ho osobně a nestýkali jsme se.

Každopádně sdílel videa, na kterých jste i vy. Vy opravdu nevíte ani o tom, že tento čin policie vyšetřuje a zadržela jej?

Něco se říkalo, ale já jsem vůbec nevěděl, s čím a s kým si to spojit. Byla to spíše fáma, která se šířila. Nějak jsme nevěděli nic bližšího, nevěděli jsme, jestli se vůbec ta informace zakládá na pravdě, tak jsme to dál nepitvali.

Mluvil jste s ním osobně?

Mluvil jsem s ním několikrát, ale nezaznamenal jsem nic, co by nasvědčovalo tomu, z čeho je nyní obviněn.

O čem jste mluvili?

Už si nevzpomínám, o čem jsme mluvili. Ale nevzpomínám si, že bych na něj získal pohled, že má nějaké takové tendence, o kterých nyní mluvíme.

Vladimír Sáňka

Kde se tedy podle vás zradikalizoval?

Rozhodně to nebylo v mešitě, alespoň ne v našich českých. My se tomu (radikalizaci muslimů) snažíme zabránit a předcházet. Samozřejmě ale internetové zdroje jsou dnes všelijaké, je to spektrum od extrému k extrému. Jestli se někde chytil nějakého názoru, netuším. Vůbec nevím, co ho to tedy napadlo a co to znamená. Ani zda to myslel vážně, nebo je v tom jen mladická hloupost.

Policie je přesvědčena, že plánoval teroristický čin a je to tak první muslim...

Jen poznámku si dovolím. Já mám v živé paměti případ, kdy jeden krajní stoupenec SPD spáchal dva teroristické činy tím, že pokácel dva vzrostlé stromy před projíždějící vlaky. To mohlo mít za následek úmrtí a ztrátu na životech. Jeho úmysl byl tehdy pošpinit jméno muslimů. Bylo by korektní se dívat i tímto směrem.

Ano, ten čin se stal, ale já měl na mysli první případ, kdy někdo plánoval teroristický čin spáchaný pomocí výbušniny a kdy jde o fanatika, který to plánoval kvůli náboženství.

Ano, ale v případě pokácení stromů to byl již dokonaný čin. Tady není jasné, jestli to byl úmysl, nebo nebyl a opravdu jej jen bavilo vyrábět petardy.