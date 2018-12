Za Mosteckou uhelnou by se Česko mohlo dočkat odškodnění 5,5 miliardy

Soud, který v prosinci lehce zmírnil rozsudky vězení pro několik členů bývalého vedení MUS, schválil, aby částka zadržená na kontech exmanažerů MUS zůstala v úschově švýcarského státu do vyřízení nároků české strany.



„Trestní soud mimo jiné uznal kompenzační nároky Švýcarské konfederace celkem kolem 243 milionů franků,“ citovala švýcarská média agenturu ATS-SDA. „Tato částka by měla být vrácena České republice v závislosti na výsledku řízení, které ještě probíhá,“ dodala.



Aféra kolem Mostecké uhelné společnosti se táhne od devadesátých let. Česká justice nebyla nejprve s to se s ní vypořádat, dokud se do případu nevložili Švýcaři, v jejichž bankách exmanažeři získané peníze uložili. V rámci vyšetřování úřady zadržely na jejich kontech několik stovek milionů švýcarských franků. Část peněz padla na soudní a jiné úřední výlohy, část se souzeným vrátila.



O odškodnění se dodatečně přihlásilo i Česko. Stát se k trestnímu řízení připojil jako poškozený se čtyřmi alternativními návrhy na náhradu škody, které se pohybovaly v rozmezí od 2,2 miliardy do 8,6 miliardy korun.

V roce 2013 švýcarská justice vynesla několika exmanažerům nepodmíněné tresty vězení v trvání od jednoho roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. V prosinci byl některým z nich trest lehce zmírněn.

Podle české obžaloby, manažeři MUS vymysleli plán, jehož cílem bylo ovládnout společnost za její vlastní finanční prostředky. Údajně vytvořili záměrně nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií uhelné společnosti, což před ostatními akcionáři včetně státu zatajili. Poté prý záměrně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu v roce 1999 koupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu.