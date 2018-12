Dvě stě let nás okupují, vzpomněli si Aboriginci. A vyhlásili republiku

„Prastaré území Murrawari je kolébkou lidu Murrawarri a bydlištěm našeho národa. Zde se formovala naše fyzická, spirituální, kulturní a politická identita. Země, podzemí, přírodní bohatství, voda i nebesa vznikla pro nás, abychom žili v harmonii a lásce k Pitanguluovi, našemu stvořiteli.“



Tak zní Deklarace pokračování nezávislosti, kterou před pěti lety vydali Austrálci obývající nehostinné pustiny na hranici států Nový Jižní Wales a Queensland. Učinili tak jen pár měsíců poté, co australský parlament schválil dodatek k ústavě, který uznává Austrálce jako původní obyvatelstvo země.

Murrawarové necítili potřebu vyhlašovat nezávislost. Došli k závěru, že o ni nikdy nepřišli, protože britská královna (formální hlava Austrálie) nemá nárok na jejich území. Tento nárok může vzniknout několika způsoby – vyhranou válkou, podpisem smlouvy nebo obsazením území, o které nikdo nejeví zájem.

Nic z toho ovšem v Murrawarri neplatí – žádná válka se tu nikdy nevedla, zdejší představení nepodepsali s Brity žádnou smlouvu. Žili tu dávno před příchodem Evropanů a nikdy nedali najevo, že by se o svůj domov nezajímali. Murrawarrové se v této právní argumentaci mohli opřít i o přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1992, podle nějž Austrálie nebyla v době příjezdu britských kolonizátorů terra nullius, tedy zemí nikoho.

Hnědá a modrá s bílou hvězdou

V roce 2012 Murrawarrové zaslali své požadavky oficiální cestou Alžbětě II. a požádali ji, aby na ně do měsíce odpověděla. Královna tak neučinila, Muruwarové tedy prohlásili své právo na sebeurčení za potvrzené a v březnu následujícího roku vydali výše zmíněnou deklaraci o pokračování nezávislosti. Více než dvě stě let britské a později australské nadvlády označili za okupaci.

Murrawarri Rozloha: 81 000 km2

Počet obyvatel: asi 1 500 Rok vzniku: 2013 Místo vzniku: Austrálie Hlavní město: Barringun Vlajka: hnědý a modrý pruh s bílou osmicípou hvězdou Jazyky: muruwari, angličtina

„Prohlašujeme, že původní území Murrawarri bylo okupováno kolonizátory. Zabrali velké pozemky pastvin, které jim byly přisouzeny ilegálními akty britské vlády a vlád Nového Jižního Walesu a Queenslandu,“ stojí v deklaraci, v níž Murrawarrové rovněž vyzvali okolní země k přátelským vztahům.

Canberra jejich provolání ignorovala. Aborigincům to ale nebránilo v tom, aby složili jedenáctičlennou provizorní vládu a vznesli požadavek na odchod australských policistů a učitelů. Příjmy mladé republiky měly plynout z exportu klokaního masa, zahraniční pomoci od USA či zřízení daňového ráje.

A co by to bylo za stát, kdyby neměl vlastní vlajku. „Hnědá a modrá představují Matku Zemi a nebe, kde duchové Murrawarrů čekají na návrat na padající hvězdu, vodu a lid. Bílá hvězda představuje návrat duchů Předků na zemi. Osm cípů hvězdy představuje osm klanových skupin národa Murrawarri a budoucí provincie republiky Murrawari.“

Většinu obyvatel republiky tvoří běloši

Republika Murrawari má tvar kostrbatého trojúhelníku, který je veliký přibližně jako Česká republika. Žije tady pouhých 1 500 obyvatel a většina z nich nejsou Aboriginci. Časopis Time před pěti lety napsal, že mezi bílými obyvateli představa nezávislého státu Murrawarri nebudí velké nadšení.

Země nezemě Po celém světě je řada států, republik, království a císařství, které na mapě nenajdete. Jejich vládci totiž vyhlásili nezávislost, kterou jejich mateřské země či zbytek světa neuznaly.

Jaký je příběh zemí jako je Lakota, Seborga, Azavad nebo Bangsamoro? Seriál portálu iDNES.cz představí některé z nich.

„Kdo bude řídit školy? Kam budeme chodit k doktorovi? Jaký to bude mít dopad na cenu našich pozemků? To bychom prostě najednou přestali být součástí Austrálie?“ podivila se Judy Nealeová, která vede poštovní úřad a obchod ve vyprahlé díře jménem Weilmoringle.

Murrawarrská deklarace inspirovala v následujících letech několik dalších domorodých kmenů, nezávislost vyhlásily například kmeny Euahlayi, Wiradjuri či Yidindji. Vzhledem k mlčení Canberry to zatím vypadá, že jejich snahy o suverenitu jsou jen marným gestem odporu. Časem by ovšem mohly vést k nějaké formě autonomie, která by nároky Austrálců mohla uspokojit.

„Jsme dospělí a inteligentní lidé. Nesaháme po zbraních, neházíme Molotovovy koktejly. Nastudovali jsme si zákony našeho dobyvatele, dokázali jsme, jak je porušuje a nyní je obrátíme proti němu,“ řekl časopisu Time veterán boje za práva původních obyvatel Michael Anderson.