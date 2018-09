Mountfield dostal pokutu za klamavou reklamu na traktor

Mountfield v reklamě slibuje bezprostředně po zobrazení zahradního traktoru v obrazové složce informaci: „Jen za 1/3 ceny a jiné neuvěřitelné ceny na všechno.“ Obraz doplňuje hlasovým komentář: „Za třetinu? He, co dodat? To je Mountfield.“

Zobrazený traktor se ovšem za třetinu ceny neprodával.

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poukazuje ve své zprávě na fakt, že v rámci reklamního televizního spotu na zboží za třetinu ceny byl ukázán model zahradního traktoru, který ve skutečnosti nebyl za třetinu ceny, ale měl pouze slevu 58 procent. Toto se bohužel stalo a činíme taková opatření, aby se podobný případ již neopakoval,“ reagovala mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.

Mountfield je jedním z deseti největších zadavatelů inzerce v Česku. Loni nakoupil reklamní prostor za téměř 900 milionů korun v ceníkových cenách. V roce 2016 vytvořil konsolidovaný zisk 114 milionů korun po předchozí ztrátě 30 milionů. Konsolidované tržby předloni činily 5,6 miliardy korun, před tím to bylo 5,1 miliardy korun. Majoritní podíl v Mountfieldu předloni koupila od jejího zakladatele Ivana Drbohlava čínská skupina Eurasia Development Group Limited.