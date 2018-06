Lovec kešek: Do útrob Motolského potoka chodí plno lidí, je to nebezpečné

Podle hráče geocachingu Honzy (celé jméno uvést nechtěl, pozn. redakce), který zároveň prolézá pražská podzemí, se do útrob podzemní části Motolského potoka vydává poměrně hodně lidí.

Téměř deset kilometrů dlouhý potok je pod zem sveden od rybníka Kotlářka v Praze 5. Zatrubněná část měří více než čtyři kilometry, voda z potoka se vlévá do Vltavy u Palackého mostu.

Ke vstupu do podzemí se musí slézt z přepadu rybníka. „Je tam ztížený vstup, ale člověk nemusí překonat žádnou překážku v tom smyslu, že by musel přeštípnout zámek nebo by musel násilím něco překonat. Stačí slézt dva tři metry dolů po zídce, jiná zábrana tam není,“ popsal pro iDNES.cz Honza.

Velkou část návštěvníků útrob potoka tvoří právě hledači kešek. „Chodí tam spousta lidí. Je to nebezpečné, ale ke všemu se má přistupovat zodpovědně,“ říká Honza. „Ty kešky tam jsou dvě, ale u obou je napsáno upozornění, abyste si, než tam půjdete, zkontrolovali předpověď počasí,“ dodává.

Podle něj se člověk v zatrubněné části potoka v případě náhlého přílivu vody může dostat do vážných problémů. „Ve chvíli, kdy vás přívalový déšť takhle spláchne, nemáte šanci se dostat do nějakých bočních cest. Jsou tam asi tři východy, když nepočítám víka kanálů, ale ve chvíli, kdy přijde vlna, tak se k nim těžko dostanete. Na začátku tam je žebrovaný strop, takže se nejspíš hodně potlučete, pak tam jsou dva lapáky písku...“ vyjmenovává nebezpečná místa Honza.



Tak to vypadá v podzemí, kudy protéká Motolský potok:

V podzemí může podle něj člověka nahnat proud vody i do velmi úzkých trubek. „Je tam milion míst, kde se dá zaseknout,“ vzpomíná si. Honza si myslí, že tragédii šlo zabránit důkladnější přípravou výpravy. V sobotu na blížící se bouřky upozorňovali meteorologové a silné lijáky zasáhly i Prahu (více o následcích bouřek čtěte v tomto článku).



„Dosud se tam vlastně nic nestalo. Těžko říct, jestli si to vůbec přečetli, protože tam jsou jasně napsané pokyny pro pohyb v podzemí. Co si budeme povídat, prostě to je nebezpečné a včera se to potvrdilo. Bohužel si to nejspíš nezkontrolovali. Včera přitom na mobilech vyskakovaly upozornění před bouřkami a přívalovými dešti,“ uvedl Honza.

Zatrubněnou část spravuje magistrát

„Je to samozřejmě neštěstí,“ komentuje úmrtí mladé ženy Pavel Richter, starosta Prahy 5, kudy Motolský potok protéká. Vniknutí do útrob potoka však podle jeho slov městská část neřeší.

Motolský potok spravují Lesy hlavního města Prahy, zatrubněnou část odbor ochrany životního prostředí pražského magistrátu. Vyjádření magistrátu, zda je vstup do podzemí oficiálně povolený, či ne, redakce iDNES.cz shání.