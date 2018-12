Dětské oddělení opravili za provozu, šéf Motola mluví o evropském unikátu

„Jsme jediná evropská nemocnice, která zvládla tak velikou rekonstrukci za provozu. V německém Heidelbergu to zkoušeli, ale vzdali to,“ řekl při otevření ředitel nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a poděkoval všem zaměstnancům.

Objekt motolské polikliniky z roku 1977 byl odstrojený na skelet, zateplený a nově obložený, vznikla další dvě patra. Rekonstrukce stála 565 milionů korun, z nichž 339 milionů šlo ze státního rozpočtu. V objektu sídlí dětská pohotovost a odborné dětské ambulance.

Příští rok je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nutná investice do výstavby objektu gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, kterou Vojtěch odhaduje na dvě miliardy korun. „Bude to největší porodnice v Česku, která by měla zvládnout kolem šesti tisíc porodů ročně,“ dodal ministr.

Příští rok by se měly začít stavět také dva nové pavilony pražského IKEMu s akutním příjmem a více než padesáti lůžky. To má spolykat zhruba 750 milionů korun, hotovo by mohlo být v roce 2020. Nový urgentní příjem chce ministerstvo vybudovat také v Thomayerově nemocnici v pražské Krči.

Podle premiéra Andreje Babiše je potřeba vyřešit i situaci pražské Nemocnice Na Bulovce, jejíž objekty částečně vlastní stát a částečně Praha.

„Bulovka vlastně nepatří nikomu. Nikdo neinvestuje, protože sedmdesát procent aktiv patří Praze,“ řekl premiér. V září jmenovaný ředitel nemocnice Jan Kvaček i nová radní Prahy pro zdravotnictví a sociální věci Milena Johnová chtějí o nemocnici jednat. Podle ředitele byly předchozím vedením magistrátu schválené opravy a přístavba pavilonu chirurgie za 500 milionů korun a dalších 300 milionů korun je třeba investovat do čističky odpadních vod a kanalizace.