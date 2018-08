Janov, Québec, Kansas City. Nejhorší zřícení mostů za poslední století

29. srpna 1907 a 11. září 1916 Quebec Bridge, Québec (Kanada)

Kvůli špatným výpočtům a designérským chybám byla hmotnost samotného mostu vyšší než jeho nosnost. Po čtyřech letech stavby se most 29. srpna 1907 kvůli příliš velkému zatížení zřítil do řeky sv. Vavřince. Z 86 dělníků, kteří na něm v tu chvíli pracovali, 75 zahynulo, zbytek se zranil.

Chystala se obnova mostu, ale když v roce 1916 zvedali novou, masivnější střední část, zřítila se do řeky znovu. Při tom zemřelo 13 lidí. Most se nakonec podařilo postavit, a to v roce 1919. Zřícená střední část stále leží na dně řeky.