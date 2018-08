VYSÍLÁME: Italové pohřbívají oběti spadlého mostu v Janově

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Rodiny ostatních obětí se rozhodly uspořádat pohřby v soukromém prostředí. „Je to volba rodinných příslušníků a tu je potřeba respektovat,“ řekl janovský arcibiskup Angelo Bagnasco.

Pozůstalí některých obětí v pátek dávali veřejně najevo, že odřeknutí účasti na oficiální pietě je z jejich strany v případě neštěstí výrazem odporu ke státu. „Způsobil to stát, (politici) by se vůbec neměli ukazovat. To, co předvádějí, je ostudné,“ uvedla matka zesnulého mladíka z Neapole.



Na obřadu v pavilonu janovského výstaviště bude kromě prezidenta také premiér Giuseppe Conte, předseda poslanecké sněmovny Roberto Fico či předsedkyně senátu Maria Elisabetta Casellatiová. Pohřbeno bude osmnáct osob včetně devíti obětí ze zahraničí. Mši podle agentury AFP odslouží milánský arcibiskup Mario Delpini.

V troskách mostu se našli další tři mrtví

Záchranáři v noci na čtvrtek vyprostili automobil, který byl pohřbený pod obrovským kusem betonu ze zříceného pilíře. Z trosek vyprostili další tři mrtvá těla, počet obětí úterního neštěstí tak stoupl na 41. Ve zcela zničeném voze cestovala rodina Cecalaových, rodiče a jejich devítiletá dcera. Úřady zatím bilanci obětí oficiálně nezvýšily, protože se čeká na identifikaci mrtvých.



Záchranáři v troskách Morandiho mostu pátrají ještě po dvou dalších lidech, kteří jsou pohřešovaní.

Pád mostu způsobil v Itálii obrovskou vlnu rozhořčení, která se obrátila proti vládním úřadům i provozovateli dálnice, firmě Autostrade per l’Italia. Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování.

Prokuratura chce, aby se viník zpovídal z vícenásobného usmrcení z nedbalosti, zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy. Vláda však už ostře kritizovala firmu, která dálnici spravuje, a zahájila proces s cílem odebrat jí koncesi.