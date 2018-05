Němci prodávají zbytky slavného mostu u Remagenu

7:50 , aktualizováno 7:50

V Německu jsou na prodej dvě věže slavného mostu přes Rýn u města Remagen, který se zřítil v roce 1945 poté, co jej v závěru druhé světové války obsadila americká armáda. Dobytí mostu vylíčil na konci 60. let americký film Most u Remagenu, jehož tvůrci při natáčení využili most v Davli u Prahy.