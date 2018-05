Sláva v Moskvě. Tradiční vojenská přehlídka připomene konec války

Rusko slaví porážku nacismu v Evropě oproti Česku o den později, tedy 9. května. Den vítězství je v Rusku považován za svátek, který Rusy nejvíc sjednocuje. Někdejší Sovětský svaz ztratil podle odhadů v druhé světové válce 26 milionů občanů.

Loňské přehlídky se zúčastnilo na deset tisíc můžu a žen, 114 kolových a pásových vozidel a 72 vrtulníků a letadel. „Je to trošku divadlo, ale lidi se na to rádi dívají, vzbuzuje to v nich hrdost. Samozřejmě je to i namířené do zahraničí,“ řekl tehdy analytik.

Přehlídky mívají zpravidla nějaké tematické ladění. Tedy kromě hlavního sdělení akce, že Rusko je silné a není radno si s ním zahrávat. Před třemi lety, sedm desetiletí od konce druhé světové války v Evropě, Rusko představilo zejména nové generace bojových vozidel včetně tanku T-14 Armata.

Ten vzbudil pozornost právě v době, kdy válka na východě Ukrajiny připomněla, že tanky ještě nejsou zbraní minulosti. Předloni pak byla motivem expediční technika. Logicky, protože Rusko se v té době už angažovalo ve válce v Sýrii na podporu autoritářského režimu Bašára Asada a zároveň na ochranu svých zájmů, konkrétně udržení středomořské námořní a letecké základny na severozápadě Sýrie.

Loni zase armáda oslavy využila k předvedení nových obrněných vozidel určených do arktických regionů. Kvůli nepřízni počasí však byla zrušena letecká část přehlídky.

Defilující jednotky obvykle doprovází orchestr hrající ruské vlastenecké a pochodové skladby. „Ukazuje se tam nejmodernější technika. Nelze si však myslet, že takto vypadá celá ruská armáda,“ upřesnil loni Visingr.



Připomeňte si loňskou komentovanou vojenskou přehlídku v Moskvě: