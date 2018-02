Kimovy známky i kosmetika. V Moskvě se otevřelo okno do života v KLDR

Potemnělými prostorami někdejší fabriky na břehu říčky Jauzy se bez přestání nese hlášení severokorejské propagandy. Ze zdi shlížejí portréty Kim Ir-sena, Kim Čong-ila a Kim Čong-una. Ručně malované plakáty oslavují hrdinné severokorejské vojáky, svářeče, sportovce, vědce či rolníky a bídákům z Washingtonu a Tokia hrozí nemilosrdným raketovým úderem.



Na stole jsou rozprostřeny poštovní známky z KLDR, které návštěvníci mohou podrobně probádat pod lupou. O kousek dál jsou k vidění severokorejské cukrovinky a pleťové krémy či ukázky tradičního ženského oděvu čoson-ot. V jedné z vitrín je miniaturní model památníku Korejské strany práce v Pchjongjangu a popisky návštěvníkům vysvětlují princip čučche, centrální ideologie totalitní země.

Mezi obyvateli Moskvy je o výstavu docela zájem. Denně na ni přichází kolem 150 lidí. Na vernisáž dorazili i představitelé severokorejské ambasády a údajně byli s expozicí vcelku spokojeni - vyžádali si jen odstranění několika obrazů severokorejských vůdců. „Je to země, o kterou se nyní všichni zajímají. Je to podivný koutek světa,“ vysvětluje šedesátník Igor, co ho na výstavu přivedlo.

Kurátorka Darja Dovbenkovová tvrdí, že výstava není politická. „Naším cílem bylo poskytnout pohled do nejuzavřenější společnosti světa a nabídnout lepší představu o tamní realitě. Včetně lidské stránky tamních obyvatel, což Západ často přehlíží,“ uvedla Dovbenkovová pro The Moscow Times.

Lístek na výstavu stál 450 rublů (asi 160 korun). Za akcí stojí Alexandr Donskoj, někdejší starosta Archangelsku, který v Moskvě a Petrohradu provozuje Muzeum erotiky nazvané „Bod G“. Donskoj řadu exponátů údajně přivezl ze svých četných cest do KLDR. Jeho galerie UMAM (Ultra Modern Art Museum) na sebe nedávno upozornila výstavou Superputin, na které byly vystaveny portréty ruského prezidenta v různých uměleckých stylech.