Mopsi jsou přešlechtění, hrozí jim vážné zdravotní problémy, varují veterináři

„Přešlechťování už je dalece za hranicí,“ říká pražský veterinář Marek Huslar. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů ČR Radky Vaňousové je třeba na problém upozorňovat. Na jaro tak komora chystá kongres, kde chce mimo jiné i toto téma řešit.

Zkracování čumáku například nezmenšuje množství měkkých tkání v lebce a ty pak překážejí v dýchacích cestách. Důsledkem je, že zvířata těžce dýchají a chrčí.

„Je třeba o tom mluvit, aby lidé věděli, že zvíře, které se dusí, není roztomilé,“ říká pražská veterinářka Martina Načeradská, která jako jedna z prvních v Česku o problému přednáší. „Lidem připadá roztomilé, že hlava zvířete stále víc připomíná dětskou lebku. Ale je to zvrhlé,“ uvádí Načeradská.

Jenže lidem se tato zvířata líbí, potvrzují to data. Třeba v případě francouzského buldočka bylo do plemenné knihy Českomoravské kynologické unie za posledních deset let zapsáno o třetinu více štěňat než za stejné období od roku 1994 - necelých pět tisíc. Nárůst hlásí i Velká Británie, chov buldoků se tam za poslední dekádu zosminásobil.

Ministerstvo zemědělství, do jehož gesce spadá zákon na ochranu zvířat proti týrání, potvrzuje, že problém je znám dlouhodobě. Dostatečně ho ale podle mluvčího resortu Václava Tampíra upravuje zákon, takže změny nejsou na pořadu dne.



„Zákaz dále cíleně chovat patologicky postižené linie již v národní legislativě je. Zásadní problém je stanovit hranici, nad kterou již jde o týrání. Zákaz chovu plemen, u kterých se vyskytují zdravotní problémy se zvýšenou četností a v některých případech i v extrémní podobě, by asi nebyl reálný,“ říká.

Jana Sobotková z Bulldog Clubu ČR odmítá, že by kdokoli zvířata týral. Uvedla však, že ke změně standardu, který schvaluje mezinárodní organizace FCI, který více akcentuje zdraví, už u anglického buldoka došlo v roce 2011.

„Kluby mohou sice schválit určité zdravotní testy pro zařazení do chovu, ale pokud to neudělá země původu, nevidíme v našem klubu pro toto opatření prozatím opodstatnění. Žádný veterinář neviděl větší procento anglických buldoků žijících v České republice, takže podle mě je jejich názor zcela irelevantní,“ uvedla Sobotková.