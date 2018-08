V Česku je přes 30 tisíc moderních otroků, uvádí studie o otroctví

Česká republika je na 59. místě ze 167 států světa. Podle indexu je v tuzemsku moderním otroctvím ohroženo 19 procent lidí, tedy asi dva miliony lidí je v situaci, kdy by se jich moderní otroctví mohlo v budoucnu týkat.



Globální index otroctví je každoroční studie, kterou zpracovává iniciativa Walk free foundation.



Nejhůře je na tom podle studie Severní Korea. Žije tam přes 25 milionů lidí, z nichž lze skoro tři miliony obyvatel zařadit do kategorie moderního otroctví. 73 procent lidí je otroctvím bezprostředně ohroženo.



Dlužník a později otrok

Jak ovšem potvrzuje Daniel Hůle z Člověka v tísni, moderní otroctví postihuje i obyvatele Česka. Zpravidla jsou to lidé, kteří se dostali do nějaké pasti, nejčastěji dluhové. „Dají vám malou půjčku, poté vám ji však navýší na několikanásobek. Máme běžně klienty, kteří si půjčili deset tisíc a nyní mají půlmilionový dluh. Ten člověk na vás má páku, nejste schopen mu vyhovět. Tak plníte cokoliv, co vymyslí. Jste jeho otrokem,“ řekl redakci iDNES Hůle.



„V chudých lokalitách je často místní lichvář. Vydělává na chudých příbuzných. Pronajímá vám byt, půjčí vám. Snažíte se snížit rostoucí úrok. Nutí vás pro něj šlapat a krást. Takové oblasti bývají často v pohraničí, ale i v Praze,“ tvrdí Hůle a dodává, že lidé nemají moc šancí, jak se z takové situace dostat. „Policie nefunguje,“ doplnil Hůle.

Vietnamská komunita

Podle Walk free foundation jsou nejvíce ohrožení cizinci, lidé s nejnižším

vzděláním, lidé, kteří neznají svá práva. Na to, jak jsou na tom jednotlivé státy, se můžete podívat zde.



Státy s nejvyšším podílem moderních otroků Severní Korea

Eritrea

Burundi

Středoafrická republika

Afghánistán

Mauritánie

Jižní Súdán

Pákistán

Kambodža

Írán

Moderní otroctví vzniká i tehdy, kdy jedna osoba odejme svobodu jinému člověku - svobodu volby odmítnout určitou práci, svobodu nakládání se svým tělem - a vykořisťuje ji. Svoboda je odebírána pod nátlakem, hrozbou, násilím a zneužíváním vlastní moci.



Podle Hůleho funguje takovéto vykořisťování mezi vietnamskou komunitou v Česku, a to ještě více než dříve. „Vidíme večerky, které mají pořád otevřeno. To je super, ne? Ale mezi vietnamskou komunitou je extrémní hierarchie. Je tady obrovské množství bohatých Vietnamců. Za ta léta, co tu jsou, se vypracovali. Ale často vykořisťují jejich chudší příbuzné, kteří tu dělají chůvy či konkubíny za dvě stovky týdně,“ líčí Hůle.

Nemůžou nic dělat, tvrdí Hůle

„Co s tím můžou poškození dělat? Moc toho není,“ vykresluje Hůle realitu. „Instituce jako policie nebo soudy jim nevěří. Ti lidé působí nevěrohodně a je strašně složité jim pomáhat a hájit jejich práva. Můžou se obrátit na cizinecké nevládní organizace, ale moc možností nemají,“ tvrdí a dodává, že reálná šance vymanit se z otroctví je malá.



Státy s nejnižším podílem moderních otroků Japonsko

Kanada

Taiwan

Nový Zéland

Austrálie

Chile

Mauricius

Uruguay

Costa Rica

USA

„Pokud se dostanete do sporu s legálními a formálními institucemi, dá se to řešit. U lichvářů je to těžší, vymáhají z vás dluhy hrozbou a brutálním násilím. Jste součástí šikany, jste pod tlakem rodiny, ať nic nehlásíte,“ popisuje Hůle.

Ohrožení jsou také lidé, kteří mají nějaký fyzický hendikep, jsou kulturně dezorientovaní, trpí jazykovou izolací, mohou být vystaveni dluhům či nemají žádné znalosti o svých právech. Moderní otroctví zahrnuje zločiny obchodování s lidmi, nucené manželství, nucenou práci, vykořisťování dětí, sexuální násilí či dluhové otroctví.

Mnoho z produktů vyráběných v oblasti Asie a Tichomoří je spojeno s celosvětovým dodavatelským řetězcem mnoha firem po celém světě, včetně australských podniků. Řešit problém moderního otroctví by znamenalo soustředit se na globální dodavatelské řetězce.

„Lidé problémy nenahlásí. Bojí se pomsty. Část politické elity s nimi spolupracuje a mají pocit, že řeší problém institucionálně,“ zakončil Hůle.