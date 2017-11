Moderátorka otevřela téma předmanželského sexu, dostala tři roky vězení

Moderátorka před několika měsíci v kontroverzním přenosu pořadu Dody Show vyzvala diváky, aby se s ní podělili o názor na sex před uzavřením manželství. Také navrhla, že by ženy mohly vstupovat do krátkodobých sňatků s cílem zplození dítěte, za což by mohly svým partnerům platit. Salahová dále poukázala na skutečnost, že dárcovství spermatu je v západním světě rozšířené, zatímco v Egyptě je nepřijatelné.

Salahové bylo nejprve kontrolními orgány na tři měsíce zakázáno moderovat, protože podle nich „propaguje postoje, které jsou naší společnosti cizí“. Následně ji soudy uložily tři roky vězení a pokutu ve výši 10 000 egyptských liber (v přepočtu přes 12 500 korun).

Doá Salahová ve svém pořadu s vycpávkou imitující těhotenské břicho.

Trest byl zdůvodněn tím, že chování Salahové představuje „hrozbu uspořádání egyptského života“, uvedly úřady podle agentury EFE. Pohlavní styk před manželstvím vnímá většina obyvatel konzervativního Egypta jako nepřijatelný, uvedla BBC.

Egypt rovněž obvinil Salahovou z toho, že před kamerami provádí „podivné a kontroverzní kousky“. Úřady tím měly na mysli například to, že v pořadu nosila vycpávku imitující těhotenské břicho a jednou přenos zahájila koupelí v pěnové lázni, napsal web africanews.com.

Projevy liberálních názorů na sexualitu či manželství jsou v Egyptě tvrdě stíhány. Vlnu zatčení vyvolala podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch událost z 22. září, kdy na koncertě v Káhiře skupina mladých lidí mávala duhovou vlajkou - symbolem sexuálních menšin. Za probírání nemanželských milostných poměrů byla nedávno z vysílání televize An-Nahár stažena i jiná moderátorka, Ríhám Saídová. Egyptské právo podobné chování klasifikuje jako „podněcování zhýralosti“.