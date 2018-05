Válka o mobily. Někteří učitelé je nenávidí, jiní je chtějí mít ve výuce

Pro velkou část z nich je odpovědí jednoznačné ne. Školy ve školních řádech zakazují mobilní telefon vytáhnout z aktovky, aby nerušily výuku. Někde není dovoleno používat mobil ani o přestávkách.

Jiní učitelé jsou přesvědčeni o naprostém opaku. Mobilní telefon považují za užitečnou pomůcku. Škola by podle nich neměla ignorovat, že k životu dětí zkrátka patří.

„Podle mě není otázka, zda mobilní telefony zakázat nebo povolit, relevantní. Chceme, aby děti byly vybavené vhodně ho používat v životě. Kdo je k tomu dovede? Rodiče k­tomu často nemají kompetence,“ říká se Bořivoj Brdička z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Otázka, zda mobily zakazovat nebo dovolit, není horké téma jen u nás. K­plošnému zákazu mobilů ve školách směřuje Francie. Zákaz mobilních telefonů ve školách tam prosazuje prezident Emmanuel Macron, plní tak jeden ze svých předvolebních slibů.

V České republice má ovšem otázka mobilních telefonů ve škole jeden specifický rozměr. Vybavení českých škol výpočetní technikou je natolik slabé, že učitel, který chce v hodinách využívat moderní technologie, často nemá jinou možnost než se spolehnout na přístroje, které si do školy přinesou děti. A­mobilní telefon vlastní na druhém stupni základní školy většina z­ nich.

Vybavit školy počítači se nedaří dlouhodobě, v posledním desetiletí se přitom situace ještě zhoršila. Ukazuje to zpráva České školní inspekce, která zhodnotila, jak byly školy vybaveny výpočetní technikou v minulém roce.



Nedaří se obnovovat vybavení

Konstatovala například, že školní počítačové pracovny jsou zpravidla plně vytíženy hodinami výpočetní techniky. Na to, aby si děti na školních počítačích pouštěly výukové programy například při fyzice, jim chybí kapacita.

Jak na tom školy s výpočetní technikou jsou, dobře dokládají například i údaje o tom, jak se školám daří (nebo spíše nedaří) obnovovat vybavení. V roce 2009 bylo 56 procent počítačů, na kterých ve školách děti pracovaly, starších pěti let. V ­loňském školním roce bylo podle údajů České školní inspekce starších pěti let už více než 88 procent počítačů určených pro děti na větších základních školách, na menších základních školách je to téměř 85 procent počítačů.